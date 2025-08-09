Valuri de căldură și temperaturi record: Iulie 2025, în topul celor mai fierbinți luni din istorie

Criza climatică se adâncește: Iulie 2025 urcă pe locul trei în clasamentul lunilor iulie caniculare

Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate joi de Serviciul Copernicus privind Schimbările Climatice (C3S), observatorul climatic al Uniunii Europene.

Potrivit experților, această lună a fost marcată de temperaturi extreme și episoade frecvente de caniculă, evidențiind impactul continuu al schimbărilor climatice asupra planetei.

„După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment”, au transmis specialiștii Copernicus.

Deși iulie 2025 nu a depășit vârful atins în 2023, valorile termice din acest an se încadrează în tendința alarmantă de încălzire globală accelerată. Oamenii de știință subliniază că chiar și o creștere aparent modestă a temperaturii medii globale poate avea efecte majore, favorizând valuri de căldură intense, secetă, incendii de vegetație și alte fenomene meteorologice extreme.

În plus, temperaturile ridicate înregistrate la nivelul oceanelor contribuie suplimentar la dezechilibrele climatice. Raportul emis de Copernicus este considerat un semnal de alarmă pentru guverne și comunitatea internațională. Datele confirmă faptul că schimbările climatice continuă să afecteze profund ecosistemele, sănătatea publică și economia, iar măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt mai urgente ca niciodată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI