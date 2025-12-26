Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei. Ministrul Sănătății: Fără unul puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp

Valoarea punctului în ambulatoriu va crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete pe o rețea de socializare.

„Sănătatea se construieşte prin decizii asumate, prin decizii echilibrate şi prin mǎsuri concrete pentru oameni! Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente şi cu responsabilitate faţă de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susţine prevenţia, diagnosticul precoce şi continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgenţe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp, şanse şi încredere”, a transmis Alexandru Rogobete, marţi seară, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună.

„Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale şi în îngrijirea pacienţilor. Am spus atunci şi o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ţinem de cuvânt şi să investim mai mult în sănătatea oamenilor”, a transmis Alexandru Rogobete.

Valoarea punctului de ambulatoriu este suma de bani plătită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru un punct aferent unui serviciu medical efectuat în ambulatoriu (consultații la specialiști, investigații etc).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI