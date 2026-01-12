Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Punctul de referință pentru pensii rămâne neschimbat și în 2026
Valoarea punctului de referință, element esențial în calculul pensiilor din sistemul public, va rămâne la nivelul de 81 de lei și pe parcursul anului 2026, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare. Decizia vine în contextul adoptării unor măsuri fiscal-bugetare menite să limiteze creșterea cheltuielilor statului, într-o perioadă marcată de presiuni economice și dezechilibre bugetare.
Punctul de referință este indicatorul utilizat pentru stabilirea cuantumului pensiei, fiind înmulțit cu numărul total de puncte realizate de fiecare beneficiar de-a lungul activității profesionale. Deși legislația pensiilor prevede, în mod normal, actualizarea anuală a acestuia în funcție de rata inflației și de evoluția salariului mediu brut, pentru anul viitor nu va fi aplicată nicio majorare.
Citește și: Vârsta de pensionare a femeilor a crescut din 2026 (tabel): Pensia anticipată și reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Menținerea aceleiași valori a punctului de referință înseamnă, în mod concret, că pensiile aflate în plată nu vor beneficia de ajustări care să reflecte creșterea costului vieții. În condițiile în care prețurile la alimente, energie și servicii au continuat să crească, lipsa unei indexări este resimțită direct de persoanele vârstnice, pentru care pensia reprezintă principala sursă de venit.
Măsura este prevăzută în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, act normativ prin care Guvernul a decis suspendarea mecanismului automat de actualizare a punctului de referință. Autoritățile justifică această decizie prin necesitatea menținerii echilibrului bugetar și a limitării deficitului, în contextul obligațiilor asumate la nivel european.
Specialiștii în domeniul social atrag atenția că înghețarea punctului de referință afectează puterea de cumpărare a pensionarilor, mai ales a celor cu venituri mici. Aceștia subliniază că, fără o corelare a pensiilor cu evoluția economică, diferența dintre venituri și cheltuieli devine tot mai greu de acoperit pentru o categorie deja vulnerabilă a populației.
Se vor indexa pensiile din anul 2027?
Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă această măsură va fi menținută și după 2027 sau dacă, în anii următori, se va reveni la mecanismul de indexare prevăzut inițial în legea pensiilor. Cert este că, pentru anul 2026, pensionarii trebuie să își calculeze veniturile având în vedere aceeași valoare a punctului de referință, fără perspective de majorare.
