FOTO | Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026

Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026

O nouă performanță remarcabilă a Dariei Costea, tânără interpretă de folclor din Sâncel, județul Alba.

Ea a obținut premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026.

„Mă întorc acasă cu amintiri prețioase de la Piatra Neamț!

Aduc mulțumiri onoratului juriu și îi felicit pe minunații mei colegi!

Vă prețuiesc!”, a transmis Daria Costea într-un mesaj publicat în mediul online.

Festivalul-concurs de folclor de la Piatra Neamț s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2026 la Casa de Cultură a Sindicatelor din orașul amintit.

Daria Costea, studentă în anul I la Cluj-Napoca, a obţinut Premiul I la Secțiunea canto tradițional – categoria de vârstă 15-19 ani.

Competiția a avut în faza finală un număr de 82 de concurenți, care au re-prezentat toate zonele țării, desfășurându-se pe două secţiuni: Canto tradițional (cu trei categorii de vârstă: 10-14 ani, 15-19 ani şi 20-25 ani), respectiv Instrumente (categoriile de vârstă: 10- 14 ani, 15-25 ani).

Preşedintele juriului a fost etnomuzicologul Elise Stan.

Printre laureaţii festivalului s-a aflat şi Bianca Lixandru, din Zlatna – Premiul I, Secțiunea canto tradițional – categoria de vârstă 10-14 ani.

