FOTO | Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026

Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026

O nouă performanță remarcabilă a Dariei Costea, tânără interpretă de folclor din Sâncel, județul Alba.

Ea a obținut premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026.

„Mă întorc acasă cu amintiri prețioase de la Piatra Neamț!

Aduc mulțumiri onoratului juriu și îi felicit pe minunații mei colegi!

Vă prețuiesc!”, a transmis Daria Costea într-un mesaj publicat în mediul online.

Festivalul-concurs de folclor de la Piatra Neamț s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2026 la Casa de Cultură a Sindicatelor din orașul amintit.

Daria Costea, studentă în anul I la Cluj-Napoca, a obţinut Premiul I la Secțiunea canto tradițional – categoria de vârstă 15-19 ani.

Competiția a avut în faza finală un număr de 82 de concurenți, care au re-prezentat toate zonele țării, desfășurându-se pe două secţiuni: Canto tradițional (cu trei categorii de vârstă: 10-14 ani, 15-19 ani şi 20-25 ani), respectiv Instrumente (categoriile de vârstă: 10- 14 ani, 15-25 ani).

Preşedintele juriului a fost etnomuzicologul Elise Stan.

Printre laureaţii festivalului s-a aflat şi Bianca Lixandru, din Zlatna – Premiul I, Secțiunea canto tradițional – categoria de vârstă 10-14 ani.

FOTO | Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme, la Budapesta

Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme, la Budapesta În perioada 23–27 martie 2026, studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918" Alba Iulia participă, la Budapesta, la un Blended Intensive Programme organizat […]

FOTO | Trei calificări la etapele naționale ale olimpiadelor școlare 2026 pentru Liceul Teoretic Teiuș

Trei calificări la etapele naționale ale olimpiadelor școlare 2026 pentru Liceul Teoretic Teiuș Liceul Teoretic Teiuș se remarcă prin rezultate deosebite la olimpiadele școlare, având trei calificări la etapele naționale. Situația elevilor calificați este următoarea: *Olimpiada Națională de Geografie (clasa a VIII-a) Moldovan Rareș Alexandru Coordonatori: prof. Jude Sanda și prof. Petri Maria *Olimpiada Națională […]

VIDEO | Trusele polițiștilor de la Criminalistică prezentate la Alba Iulia de Ziua Poliției Române 2026: Ce conțin acestea și în ce situații sunt folosite

Trusele polițiștilor de la Criminalistică prezentate la Alba Iulia de Ziua Poliției Române 2026: Ce conțin acestea și în ce situații sunt folosite Trusele polițiștilor de la Criminalistică au fost prezentate în Piața Cetății din Alba Iulia, miercuri, 25 martie 2026, de Ziua Poliției Române. Este vorba de trusa universală pentru cercetarea la fața locului […]

