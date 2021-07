Valentin Sinescu, după eșecul din Cupa României: „Am descoperit trei tineri, nu vreau un lot stufos, dar mai trebuie transferuri”

Valentin Sinescu a debutat la Unirea Alba Iulia în Cupa României, eșec la Galda de Jos, 0-2, cu Industria, o confruntare în care divizionara terță a mizat pe tineri. Antrenorul a văzut partida din tribună, i-a remarcat pe Moldovan, Dehelean și Haj, și consideră că are nevoie de 5-6 transferuri în vederea unui campionat „de tranziție”, în condițiile unui „buget rahitic”

Sâmbătă, la ora 10.30, pe terenul Cetate 2, Unirea Alba Iulia va întâlni CSM Deva într-un joc de verificare.