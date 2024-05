LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 MAI 2024: 390 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL AGENT DE SECURITATE 1 0730603873

ALBA IULIA DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA INGINER ELECTROENERGETICA 1 0268305035

ALBA IULIA ELECTRO MILERO SRL LACATUS MECANIC 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. ARABELA STYLE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 1 [email protected]

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 6 [email protected]

ALBA IULIA EURO TEAM GB SPEDITION SRL AGENT DE VÂNZARI 5 0742804618

ALBA IULIA SC APC UNIVERSAL PARTNER SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0747222311

ALBA IULIA SC APC UNIVERSAL PARTNER SRL STIVUITORIST 1 0747222311

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL CASIER 1 [email protected]

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742046001

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 6 0733190507

ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK RESPONSABIL CAZARE 1 0755562115

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507

ALBA IULIA DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1 [email protected]

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0723278582

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745398871

ALBA IULIA S.C. VICMOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0799107969

ALBA IULIA PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 6 0371680247

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0753537947

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740171899

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 1 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 6 0369454980

ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 [email protected]

ALBA IULIA TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0753537947

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 748552339

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918352

ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

CRICĂU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0724452587

DRÂMBAR TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0731500715

IGHIU PAVEMAR SPEDITION S.R.L. CONDUCATOR AUTOTRAILER 5 0748524592

IGHIU ROMWEST EURO SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AIUD SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133

AIUD ANAS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258863115

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0746784785

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

GALDA DE JOS ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 7 0736777388

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. FACTURIST 1 0750159697

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0750159697

RĂDEŞTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0735531487

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183

BLAJ TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538

ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

BISTRA S.C.RARIDA MOLID SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0742864133

CÂMPENI BALEA EVENTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 6 [email protected]

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500

LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 4 [email protected]

LUPŞA GRANCARMIN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 4 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 2 [email protected]

LUPŞA GRANCARMIN SRL MENAJERA 2 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR RIAN LAND CENTER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

CUGIR RIAN LAND CENTER SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4 [email protected]

CUGIR SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 0722560086

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 2 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 2 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742246047

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031

CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0735845720

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ TED STAR COMPANY SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 0724592147

OCNA MUREŞ TED STAR COMPANY SRL SEF SERVICIU MARKETING 1 [email protected]

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 3 0749153926

OCNA MUREŞ MEDICAL BAILE SARATE SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0752621639

OCNA MUREŞ S.C. TEOCOS AUTO S.R.L. INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1 0774600834

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 10 0728242666

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

GÂRBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 [email protected]

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0745580122

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL CONTROLOR CALITATE 1 0745580122

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745580122

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0745580122

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745580122

SEBEŞ EURO TOP RECICLARE S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 [email protected]

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 3 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 10 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625

SEBEŞ SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0758212400

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 6 0745011394

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 8 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 6 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

