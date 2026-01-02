Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice
Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice
Prima zi a anului a adus taxe majorate pentru populație și firme. În 2026, vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini,iar în unele cazuri s-au dublat sau chiar triplat.
Vom da mai mult și pe carburanți, alcool și țigări. Și firmele vor fi taxate suplimentar. Totuşi, unii români cu credite ar putea plăti rate mai mici față de sfârșitul anului trecut.
Dacă vreți să vă achitați dările locale încă de la începutul anului, pregătiți o sumă mai mare față de 2025. Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025.
Și impozitele la mașini cresc, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.
,,Nu poţi să ai pretenţii la servicii de calitate bună oferite de primării cu impozite totuşi derizorii. La nivel de locuinţe vorbim încă de impozite foarte mici comparativ cu alte ţări”, a spus analistul fiscal Gabriel Biriş.
„Pe proprietăţi nu m-aş mira să vedem şi în continuare, în anii următori, creşteri de taxe”, a precizat şi Adrian Codirlaşu, analist economic.
„Puterea de plată a oamenilor în ultima perioadă suportă creşteri de accize, creşteri de TVA, s-a liberalizat preţul la energie, avem inflaţia asta de 10%, se adună toate şi e greu de suportat”, a mai spus Gabriel Biriş.
Şi maşinile ne costă mai mult. Taxarea ţine cont acum de capacitatea cilindrică și de nivelul de poluare. De exemplu, pentru o maşină cu motor 1.6, euro 4, impozitul s-a dublat şi a ajuns la 120 de lei.
Benzinăriile au actualizat prețurile
Scumpirile au ajuns, încă din noaptea Revelionului, și în benzinării. Prețul a crescut cu 30-35 de bani pe litru, pentru că statul a mai mărit o dată accizele. Astfel, plătim pentru un plin, în plus, 15 -17 lei, în funcție de benzinărie.
După actualizarea accizelor, un pachet de țigări se scumpeşte cu aproximativ 40 de bani. La vin și bere, vorbim de câțiva bani pe litru. Scumpirile au loc deşi petrolul s-a ieftinit cu aproape 25% anul trecut.
La buget se vor strânge bani în plus și din taxarea coletelor venite din afara Uniunii Europene, cu 5 euro, pentru tot ce are o valoare de sub 150 de euro.
Pe de altă parte, se modifică și unele taxe și impozite pentru mediul de afaceri. Sunt impozitate cu 16%, în loc de 10%, câștigurile din investiții și criptomonede. Micile companii plătesc de anul acesta o cotă unică de 1% pe venituri.
Totuşi sunt şi veşti bune. Impozitul pe cifra de afaceri, în cazul marilor companii, este înjumătățit, iar românii cu credite a căror dobânda depinde de indicatorul IRCC ar putea vedea o diminuare a ratei cu câteva zeci de lei.
Reducerea IRCC de la 6,06%, în ultimul trimestru din 2025, la 5,68% la 1 ianuarie 2026 face că, în cazul unui credit de 50.000 de euro rata lunară să scadă cu aproape 70 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care indică temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării. Citește și: Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ […]
FOTO | Persoană în vârstă, cu probleme medicale, coborâtă în siguranță de salvatorii montani, dintr-o zonă greu accesibilă, la Arieșeni. A fost predată unei ambulanțe SAJ
Persoană în vârstă, cu probleme medicale, coborâtă în siguranță de salvatorii montani, dintr-o zonă greu accesibilă, la Arieșeni. A fost predată unei ambulanțe SAJ O persoană în vârstă, cu probleme medicale, a fost coborâtă în siguranță cu spirjinul Salvamont Alba, dintr-o zonă greu accesibilă de pe valea Cobleșului, la Arieșeni. Salvamont Alba a venit în […]
Economia, principala sursă de anxietate pentru români și în 2026: Ce mai arată datele unui sondaj IRES
Economia, principala sursă de anxietate pentru români și în 2026 Economia rămâne și în 2026 principala sursă de anxietate pentru români, indică datele unui sondaj IRES. Inflația și costurile viețiiîngrijorează în mare și foarte mare măsură peste 7 din 10 români, arată sondajul, care analizează îngrijorările pentru 2026 și ce îi apasă cel mai mult pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările...
Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice
Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026....
Știrea Zilei
La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar
Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o...
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă După...
Curier Județean
MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii
Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii Momentul mult așteptat pentru...
VIDEO | Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic
Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...