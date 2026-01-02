Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice

Prima zi a anului a adus taxe majorate pentru populație și firme. În 2026, vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini,iar în unele cazuri s-au dublat sau chiar triplat.

Vom da mai mult și pe carburanți, alcool și țigări. Și firmele vor fi taxate suplimentar. Totuşi, unii români cu credite ar putea plăti rate mai mici față de sfârșitul anului trecut.

Dacă vreți să vă achitați dările locale încă de la începutul anului, pregătiți o sumă mai mare față de 2025. Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025.

Și impozitele la mașini cresc, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.

,,Nu poţi să ai pretenţii la servicii de calitate bună oferite de primării cu impozite totuşi derizorii. La nivel de locuinţe vorbim încă de impozite foarte mici comparativ cu alte ţări”, a spus analistul fiscal Gabriel Biriş.

„Pe proprietăţi nu m-aş mira să vedem şi în continuare, în anii următori, creşteri de taxe”, a precizat şi Adrian Codirlaşu, analist economic.

„Puterea de plată a oamenilor în ultima perioadă suportă creşteri de accize, creşteri de TVA, s-a liberalizat preţul la energie, avem inflaţia asta de 10%, se adună toate şi e greu de suportat”, a mai spus Gabriel Biriş.

Şi maşinile ne costă mai mult. Taxarea ţine cont acum de capacitatea cilindrică și de nivelul de poluare. De exemplu, pentru o maşină cu motor 1.6, euro 4, impozitul s-a dublat şi a ajuns la 120 de lei.

Benzinăriile au actualizat prețurile

Scumpirile au ajuns, încă din noaptea Revelionului, și în benzinării. Prețul a crescut cu 30-35 de bani pe litru, pentru că statul a mai mărit o dată accizele. Astfel, plătim pentru un plin, în plus, 15 -17 lei, în funcție de benzinărie.

După actualizarea accizelor, un pachet de țigări se scumpeşte cu aproximativ 40 de bani. La vin și bere, vorbim de câțiva bani pe litru. Scumpirile au loc deşi petrolul s-a ieftinit cu aproape 25% anul trecut.

La buget se vor strânge bani în plus și din taxarea coletelor venite din afara Uniunii Europene, cu 5 euro, pentru tot ce are o valoare de sub 150 de euro.

Pe de altă parte, se modifică și unele taxe și impozite pentru mediul de afaceri. Sunt impozitate cu 16%, în loc de 10%, câștigurile din investiții și criptomonede. Micile companii plătesc de anul acesta o cotă unică de 1% pe venituri.

Totuşi sunt şi veşti bune. Impozitul pe cifra de afaceri, în cazul marilor companii, este înjumătățit, iar românii cu credite a căror dobânda depinde de indicatorul IRCC ar putea vedea o diminuare a ratei cu câteva zeci de lei.

Reducerea IRCC de la 6,06%, în ultimul trimestru din 2025, la 5,68% la 1 ianuarie 2026 face că, în cazul unui credit de 50.000 de euro rata lunară să scadă cu aproape 70 de lei.

