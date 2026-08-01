Actualitate

Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 secunde

în

De

Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 706 amenzi în valoare de peste 3,3 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 26–31 iulie la peste 1.250 de operatori economici din întreaga țară.

Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele au vizat verificarea siguranţei produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor.

Comisarii ANPC au mai acordat 556 avertismente şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 158.000 de lei, temporar produse de peste 157.000 de lei şi au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 15 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 1,52 milioane de lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost: nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate; lipsa preţului pe unitatea de măsură; depozitare neconformă; comercializarea unor produse cu termen de valabilitate depăşit; produse depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare.

De asemenea, s-a mai constatat: utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; prezenţa acumulărilor de gheaţă în ambalajul produselor congelate; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; lipsa etichetării corespunzătoare pentru articole de îmbrăcăminte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Pe ce dată se plătesc pensiile în august 2026 prin Poștă și când intră banii pe card?

Unirea Ziarul

Publicat

acum 4 ore

în

1 august 2026

De

Pe ce dată se plătesc pensiile în luna august 2026 prin Poștă și când intră banii pe card? Pensionarii din România vor începe să primească pensiile aferente lunii august 2026 în primele zile lucrătoare ale lunii, însă calendarul diferă în funcție de metoda de încasare aleasă. Cei care primesc pensia prin Poșta Română vor avea […]

Citește mai mult

Actualitate

CFR Călători a primit primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger: Vor circula și pe rute din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

31 iulie 2026

De

CFR Călători a primit primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger: Vor circula și pe rute din Alba CFR Călători a intrat în posesia primelor cinci locomotive electrice Traxx Passenger, fabricate de Alstom, care vor fi utilizate pe rutele interregionale după încheierea procesului de autorizare. Noile garnituri vor înlocui treptat locomotivele vechi, contribuind la modernizarea transportului […]

Citește mai mult

Actualitate

Calendar ortodox AUGUST 2026: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, cele mai importante sărbători ale lunii

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

31 iulie 2026

De

Calendar ortodox AUGUST 2026: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, cele mai importante sărbători ale lunii August este una dintre cele mai încărcate luni ale calendarului ortodox din punct de vedere spiritual, marcând trei mari sărbători, printre care Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai iubite și […]

Citește mai mult