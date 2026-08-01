Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar
Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 706 amenzi în valoare de peste 3,3 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 26–31 iulie la peste 1.250 de operatori economici din întreaga țară.
Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele au vizat verificarea siguranţei produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor.
Comisarii ANPC au mai acordat 556 avertismente şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 158.000 de lei, temporar produse de peste 157.000 de lei şi au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 15 operatori economici.
Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 1,52 milioane de lei.
Principalele neconformităţi constatate au fost: nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate; lipsa preţului pe unitatea de măsură; depozitare neconformă; comercializarea unor produse cu termen de valabilitate depăşit; produse depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare.
De asemenea, s-a mai constatat: utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; prezenţa acumulărilor de gheaţă în ambalajul produselor congelate; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; lipsa etichetării corespunzătoare pentru articole de îmbrăcăminte.
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