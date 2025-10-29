Rămâi conectat

Vacă căzută într-o fântână cu adâncimea de 5 metri, într-o localitate din Alba. Pompierii intervin pentru salvarea animalului

Vacă căzută într-o fântână cu adâncimea de 5 metri, într-o localitate din Alba. Pompierii intervin pentru salvarea animalului

Pompierii din Alba intervin pentru salvarea unei vaci care a căzut într-o fântână, cu adâncimea de aproximativ 5 metri, în localitatea Galda de Jos, astăzi, 29 octombrie. 

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru salvarea unui animal in loc. Galda de Jos.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o vacă căzută într-o fântână adâncă de aproximativ 5 metri.

Pompierii intervin la această misiune cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Galda de Jos.

FOTO: Arhivă(Rol ilustrativ)

