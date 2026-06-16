Urs împuşcat pe Transfăgărăşan: A atacat un turist elveţian

Un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan, după ce a atacat un turist elvețian. La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcția Silvică Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăria Arefu.

Romsilva anunţă, marţi, o intervenţie pe Transfăgărăşan, după atacul unui urs asupra unui turist, scrie News.ro.

,,Un urs cu comportament agresiv, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elveţian pe DN 7C Transfăgărăşan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împuşcare de angajaţi ai Direcţiei Silvice Argeş, în baza deciziei comisiei locale”, a transmis, marţi, Romsilva.

La faţa locului au intervenit silvicultori ai Direcţiei Silvice Argeş, împreună cu jandarmi şi reprezentanţi ai Primăriei comunei Arefu.

,,Pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni şi urşi, Direcţia Silvică Argeş a montat panouri de avertizare suplimentare şi a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc. Vă rugăm să nu hrăniţi şi să nu vă apropiaţi de animalele sălbatice. Un urs obişnuit cu prezenţa şi mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol – atât pentru turişti, cât şi pentru el însuşi”, au mai transmis reprezentanţii Romsilva.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI