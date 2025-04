Urări de Paște fericit 2025: Mesaje și felicitări de Paștele ortodox și ”Hristos a Înviat” pentru cei dragi

Urări de Paște fericit: Mesaje și felicitări de Paștele ortodox 2025 și ”Hristos a Înviat” pentru cei dragi. Modele de urări

Paștele ortodox va avea loc pe 20 aprilie 2025, în același timp cu Paștele catolic. Cum Sărbătorile Pascale sunt un prilej minunat de a transmite cele mai bune gânduri, ți-am pregătit o serie de mesaje și SMS de Paște.

Fie că alegi să le trimiți prin mesaj, rețelele de socializare ori prin viu grai, selecția de urări de Paște 2025 pe care ți le-am pregătit îți vor servi ca inspirație pentru a da mai departe o bucată din sentimentele pe care le nutrești pentru oamenii speciali din viața ta.

Să-ți exprimi dragostea folosind cuvinte mici poate fi dificil. De aceea, pentru momentele când nu ai inspirație, poți utiliza mesajele următoarele care vor aduce, de Paște, zâmbetul pe buzele celor la care te gândești. Le poți transforma și în simple urări, transmise prin intermediul telefonului, precum și la restrânsele întâlniri cu familia.

Iată ce mesaje de Paște poți trimite celor dragi:

Ce-am fi fost azi dacă nu ar fi fost El? Cunoaștem viața pentru că El a cunoscut moartea. Simțim bucuria pentru ca El a simțit tristețea. Suntem liberi pentru că Hristos a înviat!

Mi-aș dori să petrecem Sfintele Paște împreună, dar stiu că nu e posibil. Cu toate acestea, îți sunt alături cu suflet și sper ca speranța Învierii să ne aducă în curând alături. Hristos a Înviat!

În zi de sărbătoare, sper să-ți intre în casă liniștea și pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inima ta, să-ți lumineze viața și să aducă renașterea speranței, bucuriei și căldurii. Paște fericit!

Anul acesta iepurașul o să vină la tine încărcat cu multe bunătăți și cu un plic ce conține sute de pupici și îmbrățișări de la mine. Hristos a Înviat! Paște liniștit!

Sper ca Paștele să-ți întărească încrederea și speranța că totul va fi bine. Hristos a Înviat!

Învierea Domnului Iisus Hristos o să-ți umple sufletul de lumină dacă lași să se întâmple asta. Ochii vor fi plini de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri minunate și inima de sentimente de iubire. Paște fericit!

Paștele este promisiunea pe care Dumnezeu o reînnoiește în fiecare primăvara. Fie ca această sărbătoare să vă umple casa de râsete și multă voie bună! Hristos a Înviat!

Mai bine dau mesaje de Paște decât să fac cost suplimentar. Mi-am cheltuit tot salariul ca să umplu masa de bucate tradiționale. Poftă mare și Hristos a Înviat!

Urări de Paște

Hristos a înviat! Și asta se simte în orice are viață, în firul ierbii, în cântul păsărilor, în seninul cerului. Paște fericit!

Paște fericit! Îți doresc ca această zi să-ți aducă binecuvântări, dragoste, bucurie, pace și speranță. Te îmbrățișez! Hristos a Înviat!

Sper să obții orice îți dorești de Paștele acesta. Eu am reușit pentru că deja te am. Paște fericit!

Îmi faci inima să se bucure la fel ca un iepuraș delicios de ciocolată! Paște fericit!

Îți mulțumesc că ești prețiosul meu iepuraș. Te iubesc! Hristos a Înviat!

Îți doresc un Paște plin de bucurii și veselie!

Aduci atâta minune și bucurie în viața mea! De aceea ești iepurașul meu special. Paște fericit!

O singură dată pe an este Paștele, o zi deosebită, îmbogățită de aromele bucatelor tradiționale și parfumul florilor! Îți urez Paște fericit și plin de liniște!

Îmi doresc din tot sufletul ca Sfintele Sărbători Pascale să-ți întărească încrederea și speranța. Hristos a Înviat!

E atât de multă lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în sufletul tău și te vei simți cu adevărat împlinit/ă! Paște fericit!

Iisus Hristos a venit pe lume pentru a ne dărui viața, astfel încât fiecare dintre noi să se bucure de clipe minunate pe care le trăiește. Paște minunat!

Iisus nu ne poate uita, am fost încrustați cu toții în palmele mâinilor lui, spunea Lois Picillo. Nu-ți pierde speranța! Hristos a Înviat!

Domnul Iisus a înviat dăruindu-ne o viață nouă, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o prețuim. Hristos a Înviat! Paște fericit alături de cei dragi!

Hristos a Înviat! Îți doresc ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ți aducă încredere, lumină, iubire, speranță. Totul o să fie bine! Paște fericit!

Să ai parte de multă căldură în suflet și în cămin, bucurie în inimă, sănătate și dorință de muncă. Hristos a Înviat! Paște fericit alături de cei dragi!

Pomii înfloriți, mireasma florilor și ciripitul păsărilor șoptesc că a sosit Paștele. Sufletul să-ți fie cald atât în aceste zile de sărbătoare, cât și în fiecare zi a vieții tale. Paște fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte, iar dragostea față de frumos vine din trăirile noastre. Hristos a Înviat! Paște fericit alături de cei dragi ție.

Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!

Urările speciale de Sărbătorile Pascale combinate cu veselia culorilor și iepurașii drăgălași vor aduce, cu siguranță, zâmbetele pe buzele celor apropiați inimii tale.

