Curier Județean

FOTO | Lucrări în derulare la noul sistem de semaforizare din zona intersecției străzilor Albac și Calea Moților din Alba Iulia: „Plombări” pe străzile Albac și Cigaș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Lucrări în derulare la noul sistem de semaforizare din zona intersecției străzilor Albac și Calea Moților din Alba Iulia: „Plombări” pe străzile Albac și Cigaș

În aceste zile se desfășoară lucrări la infrastructura rutieră în zona intersecției străzilor Albac/Moților, pentru pregătirea noului sistem de semaforizare care va deveni funcțional în perioada următoare.

Totodată, se execută lucrări de plombare pe străzile Albac și Cigaș.

„Îi rugăm pe participanții la trafic să circule cu atenție sporită în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare. Aceste lucrări sunt necesare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de trafic din municipiu”, au transmis marți, 12 mai 2026 reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO ȘTIREA TA | Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis o echipă pentru a verifica situația

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

12 mai 2026

De

Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis un echipaj pentru a verifica situația Un videoclip publicat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, arată o posibilă poluare pe râul Ampoi, în zona Alba Carolina Mall. Mai exact, în filmare se poate observa un lichid, de culoare deschisă, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

12 mai 2026

De

Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost prins de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism sub efectul băuturilor alcoolice. Conform IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Un șofer BĂUT a intrat cu mașina într-un gard. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

12 mai 2026

De

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Un șofer BĂUT a intrat cu mașina într-un gard. Ce alcoolemie avea Un accident rutier a avut loc pe strada Ion Budai Deleanu din Cugir, în dimineața zilei de 12 mai, atunci când un șofer băut a intrat cu autoturismul într-un gard al unor imobile. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult