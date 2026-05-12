FOTO | Lucrări în derulare la noul sistem de semaforizare din zona intersecției străzilor Albac și Calea Moților din Alba Iulia: „Plombări” pe străzile Albac și Cigaș

Lucrări în derulare la noul sistem de semaforizare din zona intersecției străzilor Albac și Calea Moților din Alba Iulia: „Plombări” pe străzile Albac și Cigaș

În aceste zile se desfășoară lucrări la infrastructura rutieră în zona intersecției străzilor Albac/Moților, pentru pregătirea noului sistem de semaforizare care va deveni funcțional în perioada următoare.

Totodată, se execută lucrări de plombare pe străzile Albac și Cigaș.

„Îi rugăm pe participanții la trafic să circule cu atenție sporită în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare. Aceste lucrări sunt necesare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de trafic din municipiu”, au transmis marți, 12 mai 2026 reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

