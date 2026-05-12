FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, zona Aiud: Un autotren încărcat cu beton s-a răsturnat

ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, zona Aiud: Un autotren încărcat cu beton s-a răsturnat

Un autotren încărcat cu beton s-a răsturnat astăzi, 12 mai 2026, pe Autostrada A10, între Aiud și localitatea Decea.

Din primele informații disponibile, nu există persoane care să necesite ajutor medical.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, intre mun. Aiud și loc. Decea.

Este vorba despre un autotren rasturnat, încărcat cu beton. Fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

