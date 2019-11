UPDATE VIDEO COMPLET| Interlop din Alba Iulia reţinut de poliţiști: Ar fi agresat o poliţistă aflată în timpul liber

Interlop din Alba Iulia reţinut de poliţiști: Ar fi agresat o poliţistă aflată în timpul liber

Un bărbat din Alba Iulia cu antecedente penale a fost reţinut de poliţişti, fiind cercetat pentru lovire şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Victima acestuia este o poliţistă aflată în timpul liber.

Scandalul petrecut într-un club din Alba Iulia a fost semnalat pe facebook de un tânăr, care a acuzat-o pe femeie că ea a fost cea care a generat, de fapt, incidentul. Acesta a lăsat să se înţeleagă că va posta şi un video care să arate ce s-a întâmplat, dar nu a mai făcut-o, ba mai mult, postarea sa a dispărut.

Poliţista ar lucra la un serviciu secret al MAI. Bărbatul reţinut ar fi o cunoştinţă mai veche a poliţiştilor, un interlop cercetat în trecut pentru infracţiuni comise cu violenţă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2019, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de un bărbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire au alte violenţe.

În sarcina bărbatului s-a reţinut faptul că, în noaptea de 16/17 noiembrie 2019, în timp ce se afla într-un local public din Alba Iulia, pe fondul unor discuţii contradictorii purtate cu o femeie, i-ar fi adresat injurii, ar fi agresat-o şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică.

În cursul zilei de azi, 20 noiembrie, reţinutul va fi prezentat în faţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

UPDATE: O înregistrare video a altercației produse în clubul din Alba Iulia a fost postată pe Facebook.

UPDATE 2: În mediul online a aparut video-ul complet din clubul albaiulian care prezintă o altă ipostază a altercației, arată cum femeia a fost prinsă brutal de păr și târâtă.

Bărbatul a fost eliberat sub control judiciar pentru 60 de zile.

UPDATE 3: „Ca și o completare la informația privind cercetarea sub control judiciar…. Bărbatul mai este cercetat în cel puțin 3 dosare penal pentru fapte de lovire sau alte violente și tulburarea ordinii publice, majoritatea comise în localuri publice. Deasemenea este trimis în judecata pt conducere sub influența alcoolului. Unele dintre fapte au fost săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie, respectiv în termenul de supraveghere. Are numeroase antecedente penale.”, conform IPJ Alba