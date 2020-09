UPDATE FOTO VIDEO| Accident rutier GRAV în Alba Iulia: Un bărbat, rănit după ce a fost lovit de o mașină

Un accident rutier grav a avut loc luni dimineața, în jurul orei 8.40, pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, zona intersecției cu strada Dealu Furcilor.

Din primele informații, în urma accidentului un bărbat a fost rănit grav, după ce a fost acroșat de o mașină. Cercetarea la fata locului este in desfasurare.

UPDATE| Potrivit IPJ Alba, în jurul orei 08,40, pe B-dul Incoronarii din Alba Iulia, un barbat de 86 de ani, din comuna Cricău, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, l-a surprins si acrosat pe un barbat de 85 de ani, din Alba Iulia, care s-a angajat în traversarea strazii prin loc nepermis si fară să se asigure. In urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale grave si a fost transportat la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate sub asepctul savarsirii infarctiunii de vatamare corporala din culpa.

Vom reveni cu amănunte.