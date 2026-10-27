Curier Județean

UPDATE FOTO | Accident rutier la ieșire din Oarda: O șoferiță și pasagera ei au ajuns la spital după ce au intrat cu mașina într-un autoturism care circula regulamentar

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

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Accident rutier la ieșire din Oarda: O șoferiță și pasagera ei au ajuns la spital după ce au intrat cu mașina într-un autoturism care circula regulamentar

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 19.40, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe strada Biruinței din Oarda.

Petrecerea Divorțaților

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Oarda, pe strada Biruinței.

În accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE IPJ: La data de 27 octombrie 2026, în jurul orei 19.47, polițiștii rutieri din municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Regimentul V Vânători, din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Alba Iulia – Sebeș, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Sebeș, pe direcția de mers Sebeș – Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto și o femeie, în vârstă de 32 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul, de 23 de ani, au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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