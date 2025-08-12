Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică

Universitatea din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este una dintre universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

58 de universități din România vor organiza în anul universitar 2025-2026 astfel de programe de formare.

La universitatea albaiuliană vor putea fi școlarizați 350 de studenți.

Potrivit edupedu.ro, pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor în învățământul gimnazial, liceal și terțiar nonuniversitar, profesor de instruire practică, profesor documentarist, respectiv profesor corepetitor, trebuie îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

(i) absolvirea cu examen de licență în profilul postului, modulul de formare psihopedagogică totalizând 30 de credite ECTS și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an;

(ii) absolvirea cu examen de licență a unui program de licență din domeniul Științe ale educației și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an, pentru posturile asociate domeniului Științe ale educației;

(iii) absolvirea cu examen de licență a unui program de licență în profilul postului și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an și jumătate;

(iv) absolvirea cu examen de licență a unui program de licență didactică cu dublă specializare în profilul postului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI