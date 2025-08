Interes sporit pentru obținerea gradului didactic II în învățământul preuniversitar organizat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Exemple de bună practică, la Sebeș, în cadrul unui proiect ERASMUS+: „Gamification Activities and Methods for The Elderly’s Support” – G.A.M.E.S. Asociația G.I.S.A.S. Sebeș a organizat, în perioada 29-30 iulie 2025, evenimentul de multiplicare, activitate în cadrul proiectului Erasmus+„Gamification Activities and Methods for the Elderlyʼs Support-G.A.M.E.S”_2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221. În cadrul evenimentului de multiplicare s-au prezentat activitățile proiectului, […]