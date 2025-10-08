Unde vor fi permise păcănelele și cazinourile în România, dacă noua lege intră în vigoare?

Unde vor fi permise păcănelele și cazinourile în România, dacă trece noua lege

O propunere legislativă depusă la Senat ar putea transforma radical industria jocurilor de noroc din România. Inițiatorii propun ca aparatele de tip slot-machine, cluburile de poker și cazinourile, să fie permise doar în stațiunile turistice de interes național, nu în orașe sau cartiere rezidențiale. Scopul măsurii este dublu: reducerea riscurilor sociale și economice asociate jocurilor de noroc și stimularea turismului.

Motivul mutării cazinourilor în stațiuni

În prezent, jocurile de noroc sunt răspândite neuniform pe teritoriul țării, inclusiv în apropierea locuințelor, școlilor sau magazinelor de cartier, ceea ce expune persoanele vulnerabile la pierderi financiare. Concentrarea lor în stațiuni – printre care Sinaia, Poiana Brașov, Mamaia, Băile Herculane, Băile Felix sau Predeal, ar reduce accesul impulsiv și ar transforma jocurile de noroc într-o experiență ocazională, legată de turism și divertisment organizat.

Potrivit expunerii de motive, această concentrare ar crea „bariere geografice și economice naturale”, ar limita riscul de dependență și ar permite un cadru controlat, cu personal specializat și infrastructură adecvată monitorizării jucătorilor.

Turism și economie, o combinație strategică

Inițiatorii legii susțin că mutarea jocurilor de noroc în stațiuni ar stimula sinergia dintre turism și divertisment. Cazinourile ar deveni parte dintr-o ofertă turistică integrată, alături de hoteluri, centre wellness, evenimente culturale și activități de agrement.

Se estimează că măsura ar atrage investiții în infrastructură, ar crea locuri de muncă sezoniere și ar genera venituri fiscale suplimentare, iar pe termen lung ar promova competiția pe calitatea serviciilor, nu pe cantitatea de aparate.

Un element nou al propunerii este posibilitatea organizării jocurilor de noroc pe navele de agrement, deschizând calea turismului nautic pe Dunăre sau Marea Neagră, după modelul altor țări europene.

Etapele implementării și efectele pentru operatori

Aplicarea legii nu ar fi imediată. Operatorii existenți și-ar putea desfășura activitatea până la expirarea licenței, însă reînnoirea acesteia ar fi permisă doar în stațiuni. Mutarea afacerilor va necesita investiții în logistică, transport și spații noi, însă inițiatorii consideră că beneficiile economice și sociale pe termen lung le justifică.

De asemenea, autoritățile locale din stațiuni vor colabora cu instituțiile de reglementare pentru monitorizarea activității operatorilor și implementarea programelor de prevenire a jocului compulsiv, inclusiv prin campanii educative și servicii de consiliere.

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va trece, România ar putea deveni printre primele țări europene care aplică o politică de concentrare geografică a jocurilor de noroc, mutând această industrie din cotidianul urban într-un cadru turistic controlat și mai greu accesibil impulsiv.

