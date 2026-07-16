Au bătut o femeie după un reproș cu privire la urinatul în loc public: Soți agresori, condamnați după un atac violent soldat cu fracturi și despăgubiri de mii de euro. Decizie la Judecătoria Alba Iulia

Un gest lipsit de orice urmă de civilizație s-a transformat într-o agresiune de o violență extremă, soldată cu multiple fracturi și condamnări penale.

Judecătoria Alba Iulia a decis marți, 14 iulie 2026 condamnarea unui bărbat și a soției sale după ce au atacat cu pumnii și picioarele o femeie care le-a atras atenția asupra faptului că bărbatul urina în spațiul public.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 5 ianuarie 2024, în jurul orei 22.00, pe strada Livezii.

Potrivit instanței, victima își plimba câinele pe digul râului Ampoi când l-a observat pe inculpat urinând în public. După ce femeia i-a reproșat comportamentul, situația a degenerat rapid.

În loc să își recunoască greșeala, bărbatul a devenit agresiv, iar în conflict a intervenit imediat și soția acestuia. Cei doi au lovit victima în mod repetat cu pumnii și picioarele, atât în zona capului, cât și a corpului, provocându-i răni grave.

Victima a suferit fracturi multiple

La sosirea jandarmilor, femeia prezenta urme evidente de sânge la nivelul feței, iar starea sa a impus intervenția unui echipaj de ambulanță.

Raportul medico-legal a confirmat gravitatea agresiunii. Victima a suferit fractură de coastă, fractură la nivelul maxilarului, fracturi ale coloanei vertebrale și alte leziuni produse prin lovire cu un corp dur. Recuperarea a necesitat între 20 și 25 de zile de îngrijiri medicale, însă consecințele psihice au fost mult mai îndelungate.

Martorii audiați au relatat că, după incident, femeia era profund afectată emoțional, evitând să mai iasă singură din casă și fiind nevoită să lipsească aproximativ o lună de la serviciu din cauza traumelor suferite.

Agresorii au recunoscut faptele

În timpul urmăririi penale, cei doi inculpați au încercat să își justifice comportamentul, susținând că victima ar fi reacționat agresiv după schimbul de replici. Totuși, în fața instanței au ales procedura simplificată și au recunoscut comiterea faptelor, ceea ce le-a adus reducerea limitelor de pedeapsă.

Judecătorul a apreciat că probele administrate – declarațiile victimei, ale martorilor, procesul-verbal întocmit de jandarmi, documentele medicale și raportul medico-legal – demonstrează fără dubiu că cei doi au acționat împreună și au exercitat violențe repetate asupra femeii.

Pedepse cu suspendare

Instanța l-a condamnat pe bărbat la un an și patru luni de închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe în formă agravată, executarea pedepsei fiind suspendată sub supraveghere pe o perioadă de doi ani. Acesta va trebui să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

În cazul soției, situația juridică a fost mai complicată. Judecătorii au constatat că femeia fusese deja condamnată într-un alt dosar penal pentru o faptă comisă anterior. Ca urmare, instanța a contopit pedepsele, stabilind o condamnare rezultantă de un an, șase luni și 20 de zile de închisoare, suspendată sub supraveghere pentru patru ani. În plus, aceasta a primit și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule timp de un an.

Despăgubiri consistente pentru victimă

Judecătorii au admis parțial acțiunea civilă formulată de persoana vătămată. Cei doi agresori au fost obligați, în solidar, să îi plătească acesteia 5.000 de euro cu titlu de daune morale, apreciind că suma reprezintă o compensație echitabilă pentru suferințele fizice și psihice provocate de agresiune.

Totodată, inculpații vor trebui să achite peste 5.700 de lei reprezentând cheltuielile de spitalizare suportate de unitatea medicală, la care se adaugă dobânda legală, precum și cheltuieli judiciare și onorariul avocatului părții civile.

Instanța: Faptele prezintă un grad ridicat de pericol social

În motivarea hotărârii, instanța a subliniat că agresiunea a fost comisă în public și a avut consecințe serioase asupra integrității fizice și psihice a victimei. Judecătorul a apreciat că, deși conflictul a izbucnit spontan, intensitatea violențelor și urmările produse justifică aplicarea unor pedepse penale și obligarea inculpaților la despăgubiri.

Totodată, instanța a remarcat că dosarul a fost soluționat cu întârziere față de complexitatea redusă a cauzei, aspect care a fost avut în vedere la individualizarea pedepselor.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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