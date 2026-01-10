Rămâi conectat

Una dintre cele mai folosite rețele de socializare a limitat editarea imaginilor cu AI după un scandal uriaș. Doar utilizatorii care plătesc abonament mai pot folosi serviciul

Bogdan Ilea

Editarea imaginilor cu ajutorul instrumentului de inteligență artificială, Grok, a fost restricționat pe platforma de socializare X. Astfel, doar utilizatorii care plătesc abonament mai pot crea imagini. 

Un val amplu de reacții critice a apărut după ce chatbotul a răspuns cererilor utilizatorilor de a edita digital fotografii ale altor persoane, eliminându-le hainele fără acordul acestora.

În prezent, Grok îi informează pe cei care solicită astfel de materiale că această funcție este disponibilă exclusiv abonaților plătitori, ceea ce presupune furnizarea numelui și a datelor de plată, relatează BBC.

Utilizatorii fără abonament pot continua totuși să folosească Grok pentru editarea imaginilor, dar doar prin intermediul aplicației separate sau al site-ului dedicat.

„Musk își aruncă jucăriile din cărucior în semn de protest față de faptul că este tras la răspundere pentru tsunamiul de abuzuri. „În loc să ia măsuri responsabile pentru a se asigura că Grok nu poate fi folosit în scopuri abuzive, a retras accesul pentru marea majoritate a utilizatorilor”, a declarat profesoara Clare McGlynn, expertă în reglementarea juridică a pornografiei, violenței sexuale și abuzului online.

