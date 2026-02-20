Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria”
Daniliuc Bogdan este originar din Alba Iulia, județul Alba, iar în prezent își desfășoara activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detașamentul EOD.
Sunt maistru militar Daniliuc Bogdan, operator EOD din cadrul Grupului EOD al Forţelor Aeriene. Alegerea carierei militare a reprezentat pentru mine, încă de la început, dorinţa de a aparţine unei structuri bazate pe onoare, disciplină, care să mă definească atất ca om, cất şi ca profesionist.
În anul 2017, am absolvit Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”, un moment care a marcat oficial începutul drumului meu în serviciul patriei. Pe timpul şcolii, am descoperit cu adevărat ce înseamnă armata, nu doar instrucţia, ci şi domenii care au trezit în mine sentimentul de progres, de pregătire.
La repartiție am ales funcţia de maistru militar specialist la Formaţiunea Mentenanţă Tehnică Geniu, din cadrul Atelierului Auto, la unitatea de la Pantelimon.
După 2 ani, am avut norocul de a fi scoase la concurs funcţii la Grupul EOD. Ştiind că locurile sunt limitate şi personalul care lucrează în acel domeniu trebuie să dețină calităţi deosebite, atunci am realizat că am posibilitatea de a mă specializa într-un domeniu de elită. Astfel, am ales să ocup o funcţie din cadrul Grupului EOD al Forţelor Aeriene. După o pregătire intensă, atât prin cursul de bază, cât și cu ajutorul colegilor din cadrul Grupului, am devenit operator EOD.
Specializarea m-a învățat ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea, stăpânirea de sine şi rigoarea tehnică deoarece fiecare decizie este vitală.
Cariera militară mi-a oferit, într-un timp destul de scurt, nu doar o pregătire profesională de excepție, ci și oportunitatea de a-mi testa limitele în contexte internaționale. În prezent îmi desfășor activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD, îndeplinind funcţia de operator EOD, dar şi de administrator.
Această misiune reprezintă o confirmare a faptului că armata înseamnă adaptabilitate și capacitatea de a sprijini echipa în orice rol, fie tehnic sau logistic, într-un mediu multicultural și dinamic.
Pentru mine, a fi militar nu este doar un loc de muncă, ci un angajament pe care mi l-am asumat în urmă cu mulți ani. Este despre mândria de a purta uniforma militară, despre camaraderia care se leagă în misiuni și despre satisfacţia de a ști că, prin muncă, contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria.
