Un tânăr BĂUT la volan a provocat un ACCIDENT rutier în Cugir. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat

Un tânăr de 18 ani a provocat un accident rutier, fiind băut la volan. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat într-o parcare din orașul Cugir.

La data de 31 octombrie 2025, în jurul orei 04.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi fost acroșat într-o parcare din Cugir.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 18 ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autoturism care era parcat regulamentar, rezultând pagube materiale.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate, a transmis IPJ Alba.

