Tânăr din Berghin, REȚINUT de polițiști! A lovit și distrus o poartă, apoi a condus fără permis

Un tânăr din Berghin a fost reținut după ce a distrus poarta de acces în curtea unui imobil de pe raza localității Berghin, lovind-o cu picioarele. De asemenea, tânărul ar fi condus un autoturism, pe drumul public, deși avea dreptul de a conduce anulat.

Conform IPJ Alba, la data de 30 octombrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani din localitatea Berghin, cercetat pentru distrugere și conducerea unui vehicule fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 25 octombrie 2025, tânărul de 24 de ani ar fi distrus poarta de acces în curtea unui imobil de pe raza localității Berghin, lovind-o cu picioarele. De asemenea, tânărul ar fi condus un autoturism, pe drumul public, deși avea dreptul de a conduce anulat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și conducere fără permis de conducere.

