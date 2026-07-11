Un șofer cuprins de furie în trafic a scăpat de răspunderea penală după ce victima și-a retras plângerea: Incidentul, surprins de camerele video, s-a încheiat în instanță, la Judecătoria Sebeș

Un episod de agresivitate extremă în trafic, petrecut în municipiul Alba Iulia la sfârșitul anului 2023, s-a încheiat fără condamnarea autorului, după ce persoana vătămată a decis să își retragă plângerea penală.

Deși probele administrate în dosar – inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile martorilor – au confirmat desfășurarea incidentului, Judecătoria Sebeș a fost obligată de lege să înceteze procesul penal, întrucât infracțiunea de distrugere este una pentru care acțiunea penală depinde de existența unei plângeri prealabile.

O șicanare în trafic degenerată într-un atac asupra autoturismului

Potrivit rechizitoriului, incidentul s-a produs în seara de 18 decembrie 2023, în jurul orei 22:18, pe o stradă din Alba Iulia. Inculpatul conducea un autoturism Mercedes, iar în spatele său circula un Audi A3, la volanul căruia se afla persoana vătămată, însoțită de o pasageră.

Conform anchetatorilor, după ce autoturismul Audi a ajuns în spatele Mercedesului, șoferul acestuia din urmă a început să frâneze repetat și să reducă inexplicabil viteza, comportament interpretat drept o șicanare în trafic.

Situația a escaladat în apropierea unei săli de jocuri, unde inculpatul și-a oprit intenționat mașina în mijlocul benzii de circulație, blocând complet deplasarea autoturismului aflat în spate. După ce victima a fost nevoită să oprească, șoferul a coborât din mașină și s-a îndreptat spre Audi.

Lovituri cu piciorul și cu pumnul

Anchetatorii au reținut că inculpatul a lovit cu piciorul bara față a autoturismului, provocând desprinderea acesteia din sistemele de prindere, după care a aplicat un pumn oglinzii laterale stânga, distrugând suportul acesteia.

În încercarea de a evita conflictul, conducătorul Audi-ului a încercat să dea înapoi, însă manevra a fost împiedicată atât de agresor, cât și de autoturismele care opriseră în spatele său. În cele din urmă, victima a reușit să părăsească zona doar prin parcarea amenajată din apropiere.

Camerele de supraveghere au confirmat întreaga scenă

Dosarul penal s-a sprijinit pe un probatoriu consistent.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat că inculpatul a blocat banda de circulație, a coborât din autoturism și s-a deplasat către mașina victimei. Filmările au surprins și încercările repetate ale acesteia de a se retrage, precum și faptul că agresorul a urmărit-o în timp ce încerca să se îndepărteze.

În plus, declarațiile persoanei vătămate au fost confirmate de pasagera aflată în autoturism, care a relatat că l-a văzut pe inculpat lovind atât bara față, cât și oglinda laterală.

La doar un minut după incident, victima a apelat serviciul de urgență 112, iar polițiștii sosiți la fața locului au constatat avariile produse autoturismului, acestea fiind fotografiate și consemnate în procesul-verbal de cercetare.

Apărarea inculpatului, infirmată de probe

În fața organelor judiciare, inculpatul a negat că ar fi distrus autoturismul și a susținut că, în momentul în care victima a plecat de la locul incidentului, aceasta l-ar fi lovit accidental cu bara mașinii și cu oglinda peste mână.

Instanța a apreciat însă că această versiune este contrazisă atât de imaginile video, cât și de lipsa oricăror leziuni care ar fi trebuit să existe dacă evenimentele s-ar fi desfășurat astfel.

Răsturnare de situație în timpul procesului

Deși dosarul a parcurs faza de urmărire penală, camera preliminară și cercetarea judecătorească, situația s-a schimbat radical în timpul procesului.

Persoana vătămată a transmis instanței două înscrisuri prin care a declarat că își retrage plângerea penală și că nu mai are nicio pretenție față de inculpat.

Judecătorul a analizat actele depuse și a constatat că retragerea plângerii este expresă, necondiționată și formulată înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, condiții care, potrivit Codului penal și Codului de procedură penală, sting răspunderea penală pentru această infracțiune.

Procesul penal a încetat

Ca urmare, instanța a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpatului pentru infracțiunea de distrugere.

Totodată, acțiunea civilă formulată de persoana vătămată a fost lăsată nesoluționată, iar aceasta a fost obligată să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum total de 1.400 de lei, consecință prevăzută de lege în situațiile în care procesul încetează ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

Hotărârea Judecătoriei Sebeș, pronunțată în 3 iulie 2026, poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

sursa: Re Just

foto: arhivă

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