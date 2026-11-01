3-4 noiembrie 2026 | Circulație rutieră închisă dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată: Care este ruta ocolitoare

Circulație rutieră va fi închisă de marți după-masa până miercuri seara, dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată. Șoferii pot folosi ruta ocolitoare, urmând „Drumul Târgului”.

Începând de marți, 03.11.2026, ora 17:00, până în data de 04.11.2026, ora 19:00, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier.

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