Un profesor de sport din Alba Iulia, trimis în judecată pentru corupere sexuală și purtare abuzivă. Acesta folosea expresii jignitoare și atingea indecent elevele

Un profesor de sport din Alba Iulia, este trimis în judecată pentru pentru săvârşirea infracţiunii de corupere sexuală a minorilor.

În urmă cu un an, la Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia a izbucnit un scandal în care era implicat un profesor de sport. Mai mulţi părinţi ai elevilor au depus plângere la conducerea şcolii împotriva profesorului de educaţie fizică, Viorel Oargă, pe care îl acuzau că a manifestat un comportament necorespunzător faţă de eleve la cursuri.

Poliţia şi Parchetul s-au sesizat în legătură cu situaţia de la şcoală şi au demarat cercetări cu privire la infracţiunea de ”corupere sexuală a minorilor”. Cercetările s-au finalizat cu un rechizitoriu şi trimiterea în judecată a inculpatului, atât pentru această infracţiune, cât şi pentru ”purtare abuzivă”.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Alba Iulia marţi, 26 martie 2019. În dosar sunt cinci victime, respectiv eleve ale profesorului Viorel Oargă.

”În perioada ianuarie-martie 2018, în calitate de profesor de sport la o şcoală gimnazială din mun. Alba Iulia, în timpul orelor de educaţie fizică, inculpatul a efectuat acte de natură sexuală (îmbrăţisări şi mângâieri, inclusiv în zonele intime) împotriva mai multor eleve minore din două clase, care nu au împlinit vârsta de 13 ani. În perioada ianuarie-martie 2018, în calitate de profesor de sport la o şcoală gimnazială din mun. Alba Iulia, în timpul orelor de educaţie fizică inculpatul a utilizat expresii jignitoare de genul «idioţi, incapabili, handicapaţi, grăsani, proşti, mocofani, tâmpiţi, vacă, curvă, curcan gras bun de pus în cuptor» faţă de elevii din două clase”, se precizează în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Profesorul a fost acuzat de părinţii elevelor că le-ar fi atins pe fete în mod indecent şi ar fi purtat cu acestea discuţii cu tentă sexuală. Mai mult, acesta a realizat şi un film cu una dintre fete, explicându-i că ar urma să facă un material educativ. Conducerea şcolii a decis atunci sancţionarea profesorului cu scăderea salariului cu 15% pe o perioadă de şase luni. De asemenea, s-a impus ca profesorul să fie supraveghea la ore de către colegi ai acestuia.

Viorel Oargă a respins, atunci, acuzaţiile. Acesta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată.

Profesorul a precizat că a făcut ”nişte filmări” la ora de educaţie fizică pe care le-a vizionat şi cu elevii şi le-a arătat şi la alte clase. ”Este un film didactic”, a precizat, tot atunci, profesorul din Alba Iulia. Bărbatul are o vechime de 40 de ani în învăţământ şi, de mai bine de 20 de ani este la această şcoală.

”Totul a pornit de la sesizările părinţilor care au reclamanat că profesorul are un limbaj şi un comportament neadecvat faţă de elevi. Limbaj vulgar, jigniţi copiii, făcuţi în toate formele. Vorbim de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11 anii, că ar pipăi fetele, că le-ar vorbi vulgar, are un limbaj care denotă tentă sexuală”, a declarat, în urmă cu 1 an, Ramona Popa, director la Şcoala Generală “Vasile Goldiş” Alba Iulia. O elevă a profesorului Vasile Oargă a spus atunci că s-a accidentat la picior la sport şi profesorul a atins-o pe fund. Aceeaşi elevă a precizat că, altădată, s-a accidentat la spate şi acesta a pipăit-o pe picoare. ”La fetele din clasă se mai întâmplă să pună mâna pe părţi ale corpului, pe care nu este ok să pune mâna. Ne pune întrebări foarte intime la care nu răspundem şi acesta se uită ciudat la noi”, a afirmat eleva.

În 2012, Viorel Oargă a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare pentru ”purtare abuzivă” după ce a agresat patru elevi.