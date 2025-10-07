Un prim vot în Parlament pe Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani vor intra pe rețele sociale doar cu acordul părinților

Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani, online doar cu acordul părinților

Senatul României a adoptat, luni, 6 octombrie 2025, Legea Majoratului Digital, un proiect legislativ care urmărește protejarea minorilor în mediul online și acordă părinților un control mai mare asupra activității digitale a copiilor lor.

Potrivit actului normativ, minorii sub 16 ani vor putea accesa platforme online sau își vor putea crea conturi personale doar cu acordul verificabil al părinților. De asemenea, părinții vor avea dreptul să solicite suspendarea, restricționarea sau ștergerea conturilor copiilor, precum și blocarea accesului acestora la conținut considerat dăunător.

„Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Legea Majoratului Digital pune siguranța copiilor înaintea algoritmilor. Este o zi importantă pentru toți părinții care vor un instrument legal pentru a spune «Stop. Aici se oprește abuzul»”, a declarat inițiatoarea legii, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc.

Legea impune platformelor digitale obligația de a implementa filtre de vârstă, mecanisme de verificare și reguli clare de protecție a minorilor, fără a încălca dreptul copiilor la educație, sănătate sau libertate de exprimare.

Proiectul a fost adoptat cu 123 de voturi pentru și șase abțineri, iar restricțiile nu se aplică platformelor educaționale autorizate de Ministerul Educației sau de instituții europene competente.

În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare, furnizorii de servicii online vor trebui:

* să eticheteze conținutul în funcție de categoriile de vârstă;

* să solicite acordul parental pentru conturile minorilor deja existente;

* să implementeze sisteme de verificare a identității utilizatorilor.

* Conturile fără acord parental vor fi blocate după 180 de zile și șterse în maximum 120 de zile.

Încălcarea acestor prevederi va fi sancționată cu amenzi între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri la nivel național a furnizorilor de servicii online.

Legea definește „majoratul digital” ca vârsta de 16 ani, moment în care persoana dobândește „capacitate deplină de exercițiu în mediul online”.

Potrivit senatorului PSD Claudiu Catană, coinițiator al proiectului, legea nu este despre restricții, ci despre „responsabilitatea părinților, a furnizorilor de servicii și a statului în asigurarea unui spațiu digital sigur pentru copii”.

Senatorul USR Remus Negoi a susținut, la rândul său, necesitatea acestei legi în contextul „manipulărilor și abuzurilor tot mai frecvente în mediul online”.

Deși unii parlamentari, precum Gheorghe Vela (POT), au atras atenția că legea introduce un „majorat simbolic” diferit de cel prevăzut de Codul Civil, majoritatea senatorilor au considerat inițiativa „necesară și moral urgentă”.

Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, va fi trimis acum Camerei Deputaților, care este for decizional.

