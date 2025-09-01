Un nou traseu turistic, în curând, în Alba: De unde pornește și unde duce ,,Potecul lui Moș Gheorghe”

Un nou traseu turistic, în curând, în Alba

Sâmbătă, 16 august 2025, în Vârtoape, la casa în care s-a născut și a crescut Sfântul Gheorghe Pelerinul (1846-1916), au avut loc un parastas de pomenire și sfințirea mormântului nou amenajat al soției acestuia, Pelaghia Lazăr (1850-1941), au anunțat reprezentanții Căminului Cultural Șugag.

Tot cu această ocazie au fost prezentate publicului camera în care a locuit Moș Gheorghe Lazăr, locul de rugăciune de la nucul bătrân din grădină și multe lucruri care au aparținut lui Moș Gheorghe.

„Este îmbucurător că moștenitorii lui Moș Gheorghe au intreținut gospodăria și au amenajat corespunzător camera în care s-a născut, a crescut și unde a făcut nunta alături de soția sa Pelaghia.

În curând această gospodărie va fi pusă în circuitul turistic devenind o locație pentru pelerinaj în cadrul traseului turistic ,,Potecul lui Moș Gheorghe”.

Noul traseu turistic va porni de la Biserica Ortodoxă Șugag, urmând ruta Calea Vârtoapelor, Vârtoape, Lespezi, Fața Bâii, Arți, Piatră, Poienițâ, Ivâniș, Curmături și finalizându-se la Mânăstirea Țețu”, au precizat reprezentanții Căminului Cultural Șugag.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI