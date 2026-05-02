SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot
SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot
Peste jumătate dintre români, respectiv 58%, consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia, în timp ce AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 28 aprilie – 1 mai.
,,58 % dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40 % se opun, iar 2 % nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei și sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului”, se arată în comunicatul de presă transmis sâmbătă de CURS.
Sondajul relevă și un nivel ridicat de informare în rândul populației cu privire la criza politică: 81 % dintre respondenți spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, 10 % declară că au auzit doar parțial, iar 6 % nu sunt la curent. Restul de 3 % nu au răspuns.
În ceea ce privește intenția de vot, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34 % din voturi, urmat de PSD cu 23 % și PNL cu 18 %. USR ar fi cotat la 10 %, iar UDMR la 5 %. Alte formațiuni, precum SOS România și PNRR-Piedone, ar obține câte 3 %, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) ar avea 2 %.
Potrivit CURS, datele indică ,,o criză politică vizibilă și puternic resimțită în rândul populației, cu un nivel foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită în mod direct, iar majoritatea respondenților consideră că premierul ar trebui să demisioneze. În plan electoral, nemulțumirea se reflectă în consolidarea unui actor politic care capitalizează această stare, în timp ce partidele tradiționale rămân într-o zonă competitivă. Per ansamblu, sondajul indică un climat de instabilitate politică cu efecte directe asupra opiniei publice și asupra intenției de vot.”.
Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1.098 de respondenți, populație adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), fiind probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95 %. Datele au fost culese prin metoda CATI și ponderate pe regiune, în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
