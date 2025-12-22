Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de senatori și deputați anunță că vor să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”.
În cererea adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților, semnată de senatorul Ninel Peia (Grupul PACE – Întâi România), se precizează că declarațiile lui Nicușor Dan constituie o ingerință într-un organ constituțional independent și subminează separația puterilor în stat.
„Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat”, se arată întrcerere, scrie Agerpres.
Potrivit documentului, acțiunile președintelui generează presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.
„În ultimele zile s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistraților și a CSM. Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept.
Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție”, se menționează în document.
Potrivit documentului, „este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav” că președintele își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției.
În cerere se arată că, prin acțiunile sale, șeful statului acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului.
„Având în vedere gravitatea faptelor și consecințele lor asupra statului de drept și funcționării instituțiilor publice, solicităm suspendarea din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituția României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoștința Președintelui și să fie organizat referendum conform prevederilor legale”, se mai arată în document.
Cu toate acestea, propunerea de suspendare a președintelui poate fi iniţiată dacă este semnată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor.
Nicușor Dan anunță crearea unui referemdum privind activitatea CSM
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, 21 decembrie, într-o declarație de presă susținută la Cotroceni, că în ianuarie va iniția un referendum intern în rândul magistraților, cu o singură întrebare: dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar.
„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?»
Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme”, a transmis președintele.
