Actualitate

Un fost șef al Secției Parchetelor Militare își va lansa la Cugir cartea despre „teroriștii” din Decembrie 1989

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

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Un fost șef al Secției Parchetelor Militare își va lansa la Cugir cartea despre „teroriștii” din Decembrie 1989

Muzeul de Istorie a Tehnicii Cugir și Centrul Cultural Cugir organizează joi, 25 iunie 2026, de la ora 11:00, în sala de conferințe a Centrului Cultural „Valentin Uritescu” Cugir, un eveniment dedicat istoriei recente a României.

Publicul va avea ocazia să participe la întâlnirea cu Cătălin Ranco Pițu, fost șef al Secției Parchetelor Militare, cu prilejul lansării volumului „Teroriștii din Decembrie 1989. Mituri și manipulări”, recent apărut la Editura Litera.

Evenimentul va fi urmat de o sesiune de autografe, oferind participanților posibilitatea de a dialoga direct cu autorul despre una dintre cele mai controversate și dezbătute teme ale istoriei contemporane românești.

Alături de autor vor participa:

▪️ Prof. univ. dr. Augustin Lazăr, fost Procuror General al României

▪️ Lector univ. dr. Decebal Manole Bogdan

Moderator: Claudiu Purdea, istoric

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