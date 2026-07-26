FOTO | Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului: Au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”
Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului: Au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”
Patru turiști au fost recuperați în siguranță de salvamontiștii din Zărnești, după ce au rămas blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului, în timpul unei ascensiuni pe un traseu nemarcat, potrivit reprezentanților Salvamont Zărnești.
Potrivit salvamontiștilor, apelul la 112 a fost primit sâmbătă, în jurul orei 13:30, după ce cei patru turiști, care urcau prin Padina lui Călineț, au încercat să evite ultima săritoare a traseului, considerată prea dificilă. În încercarea de a o ocoli, aceștia au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”, de unde nu au mai putut înainta și nici coborî în siguranță.
În urma discuției telefonice cu turiștii, salvatorii montani au constatat că aceștia nu aveau asupra lor echipamentul tehnic considerat indispensabil pentru un astfel de traseu, respectiv hamuri, coardă și alte elemente de asigurare.
Salvamont Zărnești precizează că intervenția a fost una deosebit de dificilă și s-a desfășurat într-o zonă foarte expusă, fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea unei intervenții aeriene. Salvatorii au transportat echipamente tehnice necesare atât pentru extragerea persoanelor din zona periculoasă, cât și pentru asigurarea acestora pe durata retragerii.
Misiunea s-a încheiat sâmbătă seara, în jurul orei 20:30, când cei patru turiști au ajuns în siguranță în centrul orașului Zărnești.
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