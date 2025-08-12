Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. A făcut scandal în locuința acesteia din Ighiu
Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Pornit pe scandal, acesta s-a deplasat la domiciliul acesteia din localitatea Ighiu
Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din ocna Mureș, are mari probleme cu legea după ce și-a agresat fosta concubină. Acesta s-a deplasat până la locuința acesteia din Ighiu, județul Alba și pe fondul unor dispute verbale intense, a ajuns să o agreseze fizic.
Din verificări a reieșit că, în noaptea de 10/11 august 2025, bărbatul de 29 de ani s-ar fi deplasat la locuința fostei sale concubine, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Ighiu, și ar fi agresat-o fizic. Bărbatul ar fi încălcat astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de Judecătoria Alba Iulia, la data de 24 iulie 2025, pentru o perioadă de 3 luni.
În cursul zilei de azi, 12 august 2025, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.
