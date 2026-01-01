Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă
Noaptea dintre ani a adus mare bucurie unei familii din Alba, Anul Nou aducându-le cel mai frumos cadou imaginabil, un băiețel sănătos!
Bebelușul a venit pe lume pe data de 1 ianuarie 2026, la ora 1.20. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, iar băiețelul a cântărit 4,750 kilograme.
Copilașul a primit la naștere nouă 9. Potrivit neonatologilor, scorul Apgar evaluează adaptarea la viaţă în primul minut, apoi la cinci minute, iar, dacă este necesar, la 10 şi la 20 de minute. Criteriile în baza cărora se acordă sunt respiraţia, frecvenţa cardiacă, culoarea pielii, reactivitatea la stimuli şi tonusul muscular. Pentru fiecare se acordă între 0 şi 2 puncte, cumulat rezultând note între 0 şi 10 puncte.
Tradiţia spune că bebeluşii veniţi pe lume în prima zi a anului sunt cei mai norocoşi și vor avea succes în viață. Legat de bebelușii născuți de Revelion sunt multe superstiții și chiar legende.
Despre copiii născuți de Revelion se spune că vor avea mai mult noroc decât cei din jurul lor, iar familia unui copil născut în Noul An va avea succes în anul respectiv.
Micuții născuți de Revelion nu vor fi afectați de niciun element malefic și vor fi feriți de înec.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani
Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani Băile sărate de la Ocna Mureș s-au dovedit neîncăpătoare, nu doar în cursul anului, dar și în noaptea de Revelion 2026. Ca în fiecare an, cei care au ales să sărbătorească trecerea […]
Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026
Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026 O pană majoră de curent afectează miercuri, 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026, mai multe localități din zona Aiud. Mai multe străzi din localități din zona Aiudului au rămas în beznă începând cu ora […]
FOTO | Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României
Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, structură aflată în subordinea Direcției Medicale, a trecut în rezervă după o carieră în slujba Armatei României. Pe parcursul activității sale, colonelul Liviu-Aurelian Nicoară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La mulți ani de Sfântul Vasile 2026! Ce nume se sărbătoresc pe 1 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare
La mulți ani de Sfântul Vasile 2026! Ce nume se sărbătoresc pe 1 ianuarie de Sfântul Vasile cel Mare Sfântul...
Model de FELICITARE de ANUL NOU 2026. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion
Modele de FELICITĂRI de ANUL NOU 2026. MESAJE de Anul Nou 2025 • URĂRI de Anul Nou 2026. ”La mulți...
Știrea Zilei
VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani
Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la...
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme...
Curier Județean
Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor
Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor...
FOTO | ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba
ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri În data de 14 ianuarie, Anul Nou începe cu serbarea Sfântului Vasile cel Mare,...
Obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou: Pluguşorul, Capra, umblatul cu Ursul, Sorcova. Cele mai frumoase obiceiuri din ţara noastră
Obiceiuri de Anul Nou • Datini şi tradiţii de Anul Nou la români: Capra, Plugusorul, Ursul, Sorcova De Anul Nou,...