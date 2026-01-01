Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă

Noaptea dintre ani a adus mare bucurie unei familii din Alba, Anul Nou aducându-le cel mai frumos cadou imaginabil, un băiețel sănătos!

Bebelușul a venit pe lume pe data de 1 ianuarie 2026, la ora 1.20. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, iar băiețelul a cântărit 4,750 kilograme.

Copilașul a primit la naștere nouă 9. Potrivit neonatologilor, scorul Apgar evaluează adaptarea la viaţă în primul minut, apoi la cinci minute, iar, dacă este necesar, la 10 şi la 20 de minute. Criteriile în baza cărora se acordă sunt respiraţia, frecvenţa cardiacă, culoarea pielii, reactivitatea la stimuli şi tonusul muscular. Pentru fiecare se acordă între 0 şi 2 puncte, cumulat rezultând note între 0 şi 10 puncte.

Tradiţia spune că bebeluşii veniţi pe lume în prima zi a anului sunt cei mai norocoşi și vor avea succes în viață. Legat de bebelușii născuți de Revelion sunt multe superstiții și chiar legende.

Despre copiii născuți de Revelion se spune că vor avea mai mult noroc decât cei din jurul lor, iar familia unui copil născut în Noul An va avea succes în anul respectiv.

Micuții născuți de Revelion nu vor fi afectați de niciun element malefic și vor fi feriți de înec.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI