UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit

UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție sa dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților.

Ordonanța de Urgență a Guvernului, adoptată vineri, 30 ianuarie 2026, a fost publicată în „Monitorul Oficial” în seara aceleiași zile.

„În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. IV pct. 2-8 și art. VI, autoritățile deliberative ale administrației publice locale adoptă hotărâri în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe”, se precizează în ordonanță.

Prevederile ordonanței privesc în special UAT-urile din zona Munților Apuseni din județul Alba, pentru că în celelalte județe majoritatea UAT-urilor au adoptat deja până la 31 decembrie 2025 HCL-uri prin care se acordă reducerea de 50%.

În județul Alba la data de 31 decembrie 2025 situația se prezenta astfel: doar 4 UAT-uri (Întregalde, Ocoliș, Ponor și Poșaga) adoptaseră Hotărâri de Consiliu Local care prevedeau acordarea bonificației. 3 UAT-uri (Almașu Mare, Bistra și Poiana Vadului) nu au adoptat deloc HCL-uri, iar restul nu au acordat bonificația prin HCL-urile adoptate.

Ulterior, in ianuarie 2026, au fost comune (de exemplu, Arieșeni) care si-au modificat HCL-urile adoptate anterior, dar Ministerul Finanțelor solicitase oricum DGAFP-urilor să calculeze compensațiile.

„În vederea aplicării prevederilor art.7 alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervația „Delta Dunării”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să solicitați Consiliului Județean necesarul de sume pentru acoperirea compensațiilor financiare acordate persoanelor care beneficiază de reducerea impozitelor şi taxelor locale, stabilite de autoritățile administrației publice locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu completările ulterioare, potrivit legislaţiei în vigoare.

Autoritățile administrației publice locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu completările ulterioare, sunt direct răspunzătoare pentru stabilirea corectă a sumelor solicitate de la bugetul de stat pentru acoperirea acestor compensații financiare. Vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 22 ianuarie 2026, necesarul de sume”, se arăta într-o adresă din 13 ianuarie 2026.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja

În Ordonanța de Urgență a Guvernului adoptată vineri, 30 ianuarie 2026, se explică și ce se întâmplă în cazul cetățenilor din Munții Apuseni care și-au achitat deja impozitele și taxele locale aferente anului 2026 și nu au beneficiat de bonificația specială.

„Impozitele și taxele locale plătite de persoanele fizice care au domiciliul și care locuiesc efectiv în localitățile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare, pentru anul 2026, se vor regulariza în condițiile prezentei ordonanțe, sumele calculate în plus urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare”, se precizează în textul ordonanței.

Scurt istoric

Mai multe primării din judeţul Alba, din zona Apusenilor, au anunţat, în jurul datei de 20 ianuarie 2026, că suspendă plata taxelor locale, măsura fiind luată după ce Ziarul Unirea a scris că noua legislaţie care prevede majorarea impozitelor locale permite în continuare scutiri pentru zone defavorizate, precum Munţii Apuseni sau Delta Dunării.

Deciziile privind suspendarea plăţii taxelor şi impozitelor locale în unităţile administrativ-teritoriale din Alba au fost luate după ce în ediţia tipărită a Ziarului Unirea a fost publicat, miercuri, 21 ianuarie 2026, un articol care relata situaţia mai multor localităţi din munţii Apuseni care, potrivit legislaţiei, beneficiau de posibilitatea reducerii cu 50% a taxelor şi impozitelor locale, pentru că fac parte dintr-o zonă defavorizată, astfel de zone fiind Munţii Apuseni şi Delta Dunării.

