TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse)

Sectorul HoReCa primește o gură de aer, după ce Guvernul ar fi decis să păstreze TVA-ul la nivelul de 11%. Potrivit unor surse guvernamentale, cota redusă de TVA aplicată hotelurilor, restaurantelor și serviciilor de catering va fi menținută la același nivel, decizia fiind confirmată în contextul pregătirii bugetului pentru perioada următoare.

Decizia privind TVA, discutată în cadrul elaborării bugetului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, declara încă din luna noiembrie că înclină spre păstrarea cotei reduse de TVA pentru HoReCa, precizând însă că hotărârea finală urma să fie luată în cadrul procesului de elaborare a bugetului.

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, decizia este acum de a menține cota redusă de TVA pentru acest sector.

Consultări cu Comisia Europeană, pe fondul deficitului

Menținerea TVA redusă pentru HoReCa a implicat și consultări cu Comisia Europeană, având în vedere că România se află în procedură de deficit excesiv.

Anul trecut, deficitul bugetar calculat după standardul ESA (standardul UE) a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Pentru acest an, deficitul este planificat la 8,4%, atât pe standard cash (național), cât și pe standard ESA.

Ce spunea ministrul Finanțelor în noiembrie

„Este o discuţie legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului.

ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Alexandru Nazare în noiembrie.

Menținerea cotei reduse de TVA este văzută ca un sprijin important pentru sectorul HoReCa, într-un context economic marcat de presiuni fiscale și de necesitatea ajustării bugetare.

