Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de secunde

în

Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști

Doi turiști olandezi au fost atacați sâmbătă de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua. Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, este cercetat de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2025, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăzești, cu privire la faptul că două persoane ar fi fost mușcate de un câine, pe raza localității Sălciua, satul Sub Piatră.

Polițiștii din orașul Baia de Arieș s-au deplasat imediat la fața locului, alături de un echipaj de jandarmi, și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, și o femeie, în vârstă de 35 de ani, ambii din Olanda, în timp ce se aflau într-o drumeție, au fost atacați de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale.

Aceștia au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorului temporar al acestuia asupra unei persoane.

