Turismul în Alba, în cădere liberă, în octombrie 2025: Numărul de turiști și de înnoptări, scădere drastică față de anul trecut. Județul, codaș și pe Regiunea Centru

Turismul în Alba a fost în cădere liberă în luna octombrie 2025, o arată datele oficiale ale Direcției Regionale de Statistică Alba. Numărul de turiști și înnoptările au scăzut drastic de la o lună la alta, dar și față de aceeași perioadă a anului trecut.

În luna octombrie 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 18007 turiști ( reprezentând 1,6% din numărul turiștilor înregistrați la nivel national, 1121399 turisti ), înregistrându-se scadere cu 5902 persoane (-24,7%) faţă de luna anterioară si cu 2666 persoane (-12,9%) faţă de luna corespunzatoare din anul 2024. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (39,5%), pensiuni agroturistice (20,8%), apartamente și camere de închiriat (17,2%) si pensiuni turistice (13,2%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în octombrie 2025 a fost de 29592, mai putin cu 10674 innoptari (-26,5%) faţă de luna anterioara si cu 5093 innoptari (-14,7%) faţă de luna octombrie 2024. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,64 zile, mai mica decat cea înregistrată în octombrie 2024 (1,68 zile).Pentru cei care caută cazare în Alba Iulia la hotel, orașul oferă numeroase opțiuni moderne, potrivite atât pentru turiști, cât și pentru călătorii de afaceri

În octombrie 2025, turiştii români deţin o pondere de 89,1% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (16049 persoane), iar turiştii străini (1958 persoane), reprezinta 10,9% din total.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna octombrie 2025 a fost de 12,2%, mai mic decat cel inregistrat in luna anterioară (16,4%) si decat indicele inregistrat in luna corespunzatoare din anul anterior (15,3%), pe ţară înregistrându-se un indice de 29,2%.

În perioada 1.01-31.10.2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

– au fost cazaţi 226507 turişti, înregistrându-se o scadere cu 0,6% faţă de perioada corespunzatoare din anul 2024; turiştii români deţin o pondere de 84,4% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (191078 persoane), iar turiştii străini (35429 persoane) reprezintă 15,6%, in crestere fata de perioada similara din anul anterior (+15,2%);

– numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 400153, mai mult cu 0,2% faţă perioada similara a anului 2024 cand s-au inregistrat 399507 înnoptări;

– durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,77 zile mai mare decat in perioada similara din anul 2024, 1,75 zile.

In luna octombrie in mediul urban se inregistreaza un numar de 11205 turisti (62,2% din total) in scadere cu 1639 turisti fata de octombrie 2024 ( 12844 turisti, 62,1% din total), iar in rural numarul turistilor a fost de 6802 turisti (37,8% din total), in scadere cu 1027 turisti (-13,1%) fata de luna corespunzatoare din anul anterior (7829 turisti, 37,9% din total).

Pe medii si localitati, cei mai multi turisti din urban de inregistreaza in Alba Iulia (6435 turisti) si Sebes (3245 turisti), iar in mediul rural: Sugag (1473 turisti), Rametea (1075 turisti), Albac ( 646 turisti), Arieseni (641 turisti), Ighiu (395 turisti), Ciugud (353 turisti), Vintu de Jos ( 342 turisti). In aceasta luna, in 35 unitati administrativ teritoriale din mediul rural nu se inregistreaza nici un turist ( in unitati de cazare cu minim 10 locuri).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna octombrie 2025 a fost de 12,2%, mai mic decat cel inregistrat in luna anterioară (16,4%) si decat indicele inregistrat in luna corespunzatoare din anul anterior (15,3%), pe ţară înregistrându-se un indice de 29,2%.

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 62,2% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 11,3%, pensiuni turistice cu 10,1% și pensiuni agroturistice cu 9%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna octombrie 2025 au fost de 531542, reprezentând 23,5% din totalul la nivel naţional, în creștere cu 0,1% faţă de luna anterioară şi în scădere cu 3,1% faţă de luna corespunzătoare din anul 2024.

Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (62,9%), fiind urmate de apartamente și camere de închiriat (11,1%), pensiuni turistice (9,3%) și pensiuni agroturistice (8,8%).

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna octombrie 2025, a fost de 1,89 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (4,25 zile) și cea mai mică în judeţul Sibiu (1,50 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna 2025 de 26% pe total structuri de cazare turistică, sub nivelul înregistrat în luna octombrie 2024 (28,4%) și sub indicele calculat la nivel national (29,2%).

Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (43,7%), fiind urmat de județul Mureș (35,1%), Brașov (27,2%), județul Sibiu (24,5%), Harghita (16,4%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (12,2%).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI