FOTO | Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a descoperit în mediul online încă două portaluri neautorizate care percep taxe pentru achiziționarea rovinietei.
Potrivit unui comunicat al CNAIR, este vorba despre portalurile web www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ce aparțin Roadwise Group B.V. (Țările de Jos).
Reprezentanții companiei de drumuri atrag atenția că, la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii plătesc, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume ”taxă de înregistrare”.
Prin comparație, pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri utilizatorul achită 330 de lei, scrie Agerpres.
,,În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștință utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiționată de plata unor taxe/tarife suplimentare față de cele reglementate de legislația în vigoare în România”, transmite CNAIR.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6%
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6% Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a avertizat marți, 19 mai 2026, la conferința de presă în care a prezentat raportul asupra inflației, că trebuie să avem „cât mai repede” un guvern […]
19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața
19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața ANM a emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea în România. În intervalul 19 mai, ora 12.00 – 23 mai, ora 10.00 sunt prognozate instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. […]
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66 De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6%
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când...
FOTO | Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților Compania Națională...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba
TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările...
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către...
Curier Județean
23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM
Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială...
19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...