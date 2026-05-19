Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6%
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a avertizat marți, 19 mai 2026, la conferința de presă în care a prezentat raportul asupra inflației, că trebuie să avem „cât mai repede” un guvern cu puteri depline, iar corecția fiscală trebuie continuată.
Șeful BNR a adăugat că această criză politică afectează investițiile și că România are nevoie de stabilitate pentru a avea o „recoltă bună”. Mugur Isărescu a declarat că, deocamdată, cursul leu-euro este echilibrat, dar inflația este din nou în creștere. Astfel, noua prognoză a BNR pentru inflație este de 5,5% în decembrie 2026, urmând ca în decembrie 2027 să ajungă la 2,9%.
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2026, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, a transmis banca centrală.
Inflația va continua să crească până în jurul lunii iulie, când ar putea atinge aproximativ 11%. Ulterior, însă, ritmul de creștere al prețurilor ar urma să încetinească semnificativ, astfel încât în septembrie inflația să coboare spre 6%, a explicat Mugur Isărescu. Rata inflației s-ar putea reduce aproape la jumătate, iar spre finalul anului ar putea ajunge la puțin peste 5%.
Guvernatorul BNR a explicat că în vară ar putea dispărea „cocoașa” inflaționistă.
„Va crește până în iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se va duce până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru ca apoi în iulie-august-septembrie să avem deja o inflație de 6%, iar spre sfârșitul anului peste 5% (…) undeva pe 5,5% la sfârșitul anului, în jurul acestui nivel e posibil ca și în Europa inflația să crească. S-ar putea ca în toamnă să nu mai fim campioni la inflație, ne dorim acest lucru, nu depinde numai de noi (…) În vară dispare cocoașa”, a declarat Mugur Isărescu
În şedinţa de vineri, Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia mai 2026, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026, anticipând că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
În prezent, rata inflației în România este de 10,7%. Guvernatorul BNR a explicat că estimările anterioare ale BNR privind inflația au fost date peste cap de conflictul din Orientul Mijlociu.
„Restrângerea cererii de consum au făcut ca prețurile să scadă, însă creșterea abruptă prețurilor la țiței a avut efectul opus. Energia, combustibilul și gazele au dus la creșterea inflației. Se vorbește, nu doar la noi, în toată Europa, despre inflația Ormuz, care a provocat șocuri la îngrășăminte, la produse chimice, materii prime agricole, aluminiu, țiței.
Inflația de bază, cea pe care putem să o controlăm noi, a decelerat ușor pe fondul scăderii consumului și costurile scăzute cu forța de muncă. E bine pentru inflație. Dar pentru societate nu e plăcut. Să ai o deteriorare a veniturilor din cauza inflației. Companiile au redus cheltuielile cu angajații din cauza scăderii consumului”, a mai spus șeful BNR.
Mugur Isărescu: „Criza politica nu ajută”
Mugur Isărescu a subliniat că este extrem de important ca România să fie stabilă politic și a spus că trebuie învestit un guvern cu puteri depline „cât mai repede”.
„Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului, pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piaţă.
Depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecţiei fiscale şi de stabilitatea politică. Pieţele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern şi continuarea corecţiei fiscale.
Şi atenţie, iar mai spun ceva ca să se reţină. De multe ori nu numai faptele strică, şi vorbele. Sunt momente în istoria, cel puţin financiară, când vorbele spuse aiurea sunt mai tari sau în momente nepotrivite.
Am avut creștere a investițiilor în trimestru 3 și 4 2025. Sperăm să avem și în primul trimestru din 2026. Criza politica nu ajută în acest sens. Avem nevoie de stabilitate. Știți vorba aia: Plouă în mai, avem mălai. Deci sperăm la o recoltă bună”, a spus guvernatorul BNR.
FOTO | Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a descoperit în mediul online încă două portaluri neautorizate care percep taxe pentru achiziționarea rovinietei. Potrivit unui comunicat al CNAIR, este vorba despre portalurile web www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ce […]
19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața
19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața ANM a emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea în România. În intervalul 19 mai, ora 12.00 – 23 mai, ora 10.00 sunt prognozate instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. […]
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66 De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km […]
