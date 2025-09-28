Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în prima jumătate a anului 2025

Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în 2025

În prima jumătate a anului 2025 au fost anunțate concedieri colective care au vizat aproape 12.000 de angajați, conform datelor de la Inspecția Muncii.

Este mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului 2024.

Şi locurile de muncă vacante declarate de angajatori sunt în scădere.

Cei mai afectați de disponibilizări rămân angajații care lucrează în industria de componente auto, în sfera textilelor sau cei din siderurgie și minerit.

Aproape 500 de angajați ai combinatului siderurgic din Hunedoara au fost anunțați că vor rămâne fără locuri de muncă după ce conducerea a decis să oprească temporat producția.

Dintre cei afectați, 200 vor primi plăți compensatorii. Până acum 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară, relatează Știrile Pro TV.

„Economia românească încetinește, lucrurile nu merg foarte bine și există diverse sectoare eocnomice care sunt afectate , fie că e vorba de zona de producție de piese auto, de exemplu, unde începem să vedem efecte, fie că e vorba de domeniile care sunt primele afectate – aici dau exemplu sectorul textilelor, unde marjele sunt mici, producția de textile e fragilă”, spune economistul Christian Năsulea.

