Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în prima jumătate a anului 2025
Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în 2025
În prima jumătate a anului 2025 au fost anunțate concedieri colective care au vizat aproape 12.000 de angajați, conform datelor de la Inspecția Muncii.
Este mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului 2024.
Citește și: SE ÎNCHIDE Combinatul ArcelorMittal Hunedoara: Activitatea siderurgică începută în 1884, la final, din cauza prețului enorm al energiei electrice. Peste 400 de oameni puși pe liber
Şi locurile de muncă vacante declarate de angajatori sunt în scădere.
Cei mai afectați de disponibilizări rămân angajații care lucrează în industria de componente auto, în sfera textilelor sau cei din siderurgie și minerit.
Aproape 500 de angajați ai combinatului siderurgic din Hunedoara au fost anunțați că vor rămâne fără locuri de muncă după ce conducerea a decis să oprească temporat producția.
Dintre cei afectați, 200 vor primi plăți compensatorii. Până acum 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară, relatează Știrile Pro TV.
„Economia românească încetinește, lucrurile nu merg foarte bine și există diverse sectoare eocnomice care sunt afectate , fie că e vorba de zona de producție de piese auto, de exemplu, unde începem să vedem efecte, fie că e vorba de domeniile care sunt primele afectate – aici dau exemplu sectorul textilelor, unde marjele sunt mici, producția de textile e fragilă”, spune economistul Christian Năsulea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români. Care este acum VALOAREA tichetelor?
Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români Donarea de sânge a devenit mai atractivă în 2025, datorită pachetului extins de beneficii oferit de stat românilor care îndeplinesc criteriile medicale. De la tichete valorice și analize gratuite, până la reduceri la transportul public, donatorii au acum mai multe motive […]
E jale! Rate mai mari de la 1 octombrie 2025 pentru creditele în lei: Cu cât creşte indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile
E jale! Rate mai mari de la 1 octombrie 2025 pentru creditele în lei: Cu cât creşte indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile De la 1 octombrie 2025, ratele bancare se vor majora semnificativ. IRCC, indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile luate în ultimii şase ani, trece, pentru prima dată în […]
Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă
Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național. Citește și: Cum va fi afectată România de vortexul polar care se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în prima jumătate a anului 2025
Tsunami de CONCEDIERI în România: Peste 10.000 de oameni vizați de aceste măsuri în 2025 În prima jumătate a anului...
Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români. Care este acum VALOAREA tichetelor?
Donarea de sânge în 2025 | Tichete, analize gratuite și zile libere pentru români Donarea de sânge a devenit mai...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără bunuri după un incendiu devastator
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas...
VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă
Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket” Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj...
Curier Județean
Locuințe sociale 2025 | Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia urmează să fie aprobată
Locuințe sociale 2025 | Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia urmează să fie aprobată Urmează...
UPDATE FOTO | INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism
INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...