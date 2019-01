Trist pentru România: Companiile preferă să plătească amenzi şi să înşele consumatorii, întrucât sancţiunile sunt prea mici

Companiile preferă să plătească amenzi şi să înşele în mod repetat consumatorii, pentru un profit rapid şi artificial, întrucât sancţiunile sunt prea mici, astfel încât este necesară modificarea legislaţiei din domeniu, a afirmat Marius Pîrvu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

ANPC a lansat, luni, în dezbatere publică, un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea drepturilor consumatorilor, care pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri a companiilor.

“Principalele beneficii pentru consumatori care reies din prevederile proiectului de OUG pe care l-am pus în dezbatere publică pe site-ul anpc.ro sunt restituirea sumelor percepute în temeiul unor clauze declarate de către instanţă ca fiind abuzive; în cazul produselor alimentare provenite din ţări non-UE, acestea vor fi introduse pe piaţă în urma unei analize de conformitate, efectuată de ANPC, prin structurile sale”, a arătat Pârvu.

În plus, personalul ANPC va avea capacităţi sporite de testare a produselor de pe piaţă, lucru menit să contribuie la gradul general de siguranţă a cetăţenilor în calitate de consumatori.

“Pentru o mai bună informare a consumatorilor, operatorii economici sancţionaţi vor fi obligaţi să afişeze pe uşa de la intrarea principală în unitate, pe o perioadă de 30 de zile, o informare cu privire la măsurile aplicate prin actele de control”, a mai spus oficialul ANPC.

Întrebat de ce sunt necesare aceste modificări, Pîrvu a arătat că, de multe ori, pentru companii este mai convenabil să încalce legea şi să plătească amenda, întrucât câştigurile sunt mai mari decât sancţiunile date de ANPC.

“Am constatat, în urma acţiunilor de control, că, deşi există reglementări clare cu privire la condiţiile referitoare la depozitarea şi vânzarea produselor, la calitatea serviciilor, sunt numeroase cazurile de nerespectare a acestora, în mod repetat. Consumatorul devine, astfel, vulnerabil faţă de dorinţa unora dintre operatorii economici de a-şi creşte profitul rapid şi în mod artificial, încălcând legea. Am constatat, de asemenea, ca şi alte instituţii ale statului, împreună cu care am realizat campanii de control, că reglementările actuale, din punctul de vedere al dimensiunii sancţiunilor, nu sunt în măsură, întotdeauna, să determine operatorii economici să respecte legea, unii dintre ei asumându-şi chiar plata cuantumului actualelor amenzi, fără ca acest lucru să constituie un impediment în calea demersului lor. Aceste concluzii ne-au determinat să iniţiem proiectul actual de ordonanţă de urgenţă, pe care, de altfel, îl pot studia toţi cetăţenii şi asupra căruia se pot pronunţa timp de 30 de zile. Speram ca, în acest fel, să determinăm companiile să respecte legea, iar consumatorii să obţină un grad de siguranţă, în piaţă, cât mai ridicat”, a mai declarat Pârvu.

Potrivit acestuia, cuantumul maxim al sancţiunilor, de 4% din cifra de afaceri, este cel prevăzut în Directiva 93/13/CEE, Directiva 98/6/CE, Directiva 2005/29/CE şi Directiva 2011/83/UE.

Pe 3 ianuarie, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, Marius Pârvu a afirmat că trebuie găsite soluţii pentru a putea închide definitiv activitatea unor agenţi economici care încalcă articole de lege ce pun în pericol sănătatea populaţiei, dar şi pentru a aplica amenzi la valoarea cifrei de afaceri.

“O nemulţumire a mea este vizavi de amenzi. Avem acea lege a prevenţiei şi am practicat-o, dar am constatat că procentul celor care nu respectau legea era mai mare. Am încercat să găsim soluţii să nu amendăm, dar în prezent sunt agenţi economici care ne râd în faţă şi spun: “scrieţi ce vreţi că oricum valoarea amenzii nu contează, se plăteşte jumătate din minim, după cum ştiţi în termen de 15 zile. Adică mergem la un hipermarket şi îl amendăm cu 10 milioane de lei vechi, 1.000 de lei, şi vă daţi seama ce afectat este. În acest sens o să lucrez cu domnul ministru Daea pe măsurile care sunt aplicate prin OUG 21, măsuri complementare care se pot aplica agenţilor economici, în sensul că ei pot fi închişi temporar 30 de zile, 6 luni, un an, iar în viitoarea gândire poate vor fi închişi definitiv, pentru că atunci când pui în pericol sănătatea cetăţenilor României credem că nu este normal să îţi mai poţi desfăşura o activitate economică. Cred că vom găsi soluţiile legale atât în zona de amenzi contravenţionale, cum sunt în alte zone unde se aplică amenzi la cifra de afaceri, să se aplice amenzi la valoarea cifrei de afaceri şi în zona în care se încalcă articole de lege care pun in pericol sănătatea populaţie”, a declarat Pârvu.

Sursa Agerpres