O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud
O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud
Primăria Ciugud dezvoltă un amplu proiect de modernizare a infrastructurii școlare din satele Limba și Șeușa, investiția fiind considerată una dintre cele mai importante pentru educația rurală din zonă.
Proiectul are o valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro și este finanțat din fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, împreună cu contribuția administrației locale.
În satul Limba, autoritățile au decis construirea unei școli complet noi, deoarece vechea clădire nu mai corespundea standardelor actuale de siguranță și funcționalitate. Noua unitate de învățământ este proiectată ca o clădire modernă, cu două niveluri, spații luminoase și eficiente energetic. Vor fi amenajate săli de clasă moderne, laboratoare, spații administrative și zone dedicate activităților educaționale și recreative. Proiectul urmărește să ofere elevilor condiții similare celor din mediul urban și să reducă diferențele dintre educația rurală și cea din orașe.
În Șeușa, investiția vizează extinderea și modernizarea școlii existente. Clădirea va beneficia de spații suplimentare pentru desfășurarea cursurilor și a activităților extracurriculare. Prin această extindere se urmărește creșterea capacității școlii și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadrele didactice. De asemenea, vor fi realizate lucrări de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii interioare.
Primăria Ciugud a lansat, joi, 14 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achizții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții amintit. Valoarea totală estimată a contractului propus este de 8.868.869 de lei, fără TVA. Data limită pentru primirea ofertelor este 2 iunie 2026.
Proiectul face parte dintr-o strategie mai largă a comunei Ciugud de transformare a sistemului educațional local. În paralel, administrația dezvoltă și conceptul „Școala Viitorului”, un campus educațional modern, digitalizat și independent energetic, care urmărește integrarea tehnologiilor moderne în procesul educațional și crearea unui model de școală sustenabilă pentru mediul rural din România.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia
Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia Team RO001 Xeo din Alba Iulia vor participa la Istanbul Premier Event, între 26-28 iunie, fiind una dintre reprezentantele României la competiție. ,,Echipa Xeo a fost acceptată la Istanbul Premier Event! Ne bucurăm să […]
UPDATE FOTO | INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări
INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe șoșeaua de centură din municipiu, astăzi, 17 mai 2026. Din primele informații disponibile este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba […]
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor Primăria Alba Iulia a publicat, joi, 14 mai 2026 un anunț privind componenta integrală a planului de selecție a administratorilor Societății „Alba Iulia Transport Local SRL”, noua companie de transport a administrației locale. Anunțul poate fi văzut AICI. Procedura […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76%
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76% Economistul Radu Georgescu avertizează că...
FOTO | Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei
Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei Bulgaria a câștigat cea de-a...
Știrea Zilei
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată...
VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății...
Curier Județean
VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia
Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din...
O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud
O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud Primăria Ciugud...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...