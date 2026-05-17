O nouă viață pentru școlile din Limba și Șeușa: În ce stadiu este amplul proiect al Primăriei Ciugud

Primăria Ciugud dezvoltă un amplu proiect de modernizare a infrastructurii școlare din satele Limba și Șeușa, investiția fiind considerată una dintre cele mai importante pentru educația rurală din zonă.

Proiectul are o valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro și este finanțat din fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, împreună cu contribuția administrației locale.

În satul Limba, autoritățile au decis construirea unei școli complet noi, deoarece vechea clădire nu mai corespundea standardelor actuale de siguranță și funcționalitate. Noua unitate de învățământ este proiectată ca o clădire modernă, cu două niveluri, spații luminoase și eficiente energetic. Vor fi amenajate săli de clasă moderne, laboratoare, spații administrative și zone dedicate activităților educaționale și recreative. Proiectul urmărește să ofere elevilor condiții similare celor din mediul urban și să reducă diferențele dintre educația rurală și cea din orașe.

În Șeușa, investiția vizează extinderea și modernizarea școlii existente. Clădirea va beneficia de spații suplimentare pentru desfășurarea cursurilor și a activităților extracurriculare. Prin această extindere se urmărește creșterea capacității școlii și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadrele didactice. De asemenea, vor fi realizate lucrări de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii interioare.

Primăria Ciugud a lansat, joi, 14 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achizții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții amintit. Valoarea totală estimată a contractului propus este de 8.868.869 de lei, fără TVA. Data limită pentru primirea ofertelor este 2 iunie 2026.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai largă a comunei Ciugud de transformare a sistemului educațional local. În paralel, administrația dezvoltă și conceptul „Școala Viitorului”, un campus educațional modern, digitalizat și independent energetic, care urmărește integrarea tehnologiilor moderne în procesul educațional și crearea unui model de școală sustenabilă pentru mediul rural din România.

foto: arhivă

