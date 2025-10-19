Trei proiecte dedicate revitalizării patrimoniului din Roșia Montană primesc finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice 2025
Trei proiecte dedicate revitalizării patrimoniului din Roșia Montană primesc finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice 2025, apel gestionat de Institutul Național al Patrimoniului.
Parohiile Greco-Catolică, Reformată și Unitariană vor pune în valoare cele trei nuclee confesionale istorice prin amenajarea de spații expoziționale, dezvoltarea de tururi ghidate, ateliere educative și activități comunitare.
Proiectele sunt susținute de parteneri instituționali și educaționali la nivel local și național, consolidând colaborarea începută prin programul Adoptă o Casă.
Fiecare nucleu confesional va găzdui o expoziție tematică distinctă, reflectând identitatea şi evoluția fiecărui nucleu, figurile legendare, ocupațiile tradiționale și istoriile – vechi și noi – ale comunității:
*în Casa Parohială Greco-Catolică va fi amenajată o expoziție memorială dedicată lui Simion Balint;
*în Biserica Reformată publicul va descoperi patrimoniul arheologic al Roșiei Montane prin replici, machete și artefacte realizate în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României;
*în Casa Parohială și Biserica Unitariană va fi prezentată istoria meșteșugurilor și a tehnicilor tradiționale, prin instalații demonstrative – pentru a căror documentare și realizare vom beneficia de sprijinul Muzeul Astra.
„Împreună, cele trei expoziții creează un traseu coerent al memoriei, spiritualității și muncii comunității locale, declinat inclusiv pe înţelesul celor mici, grație activităților dedicate realizate în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană și cu prietenii de la Asociația SNK / Seneca EcoLogos.
Finanțările sunt derulate de fiecare parohie în parte, iar Asociaţia ARA [Arhitectură. Restaurare. Arheologie], prin programul Adoptă o Casă la Roşia Montană, este partener de implementare și promovare a celor 3 proiecte – toate dezvoltate în spații care au făcut și fac obiectul acțiunilor de documentare și intervenție prin programul nostru. Ne bucurăm, așadar, că toate aceste eforturi se finalizează prin proiecte de punere în valoare dedicate publicului larg, beneficiarul de facto al tuturor acțiunilor noastre.
Mulțumim finanțatorului Institutul Național al Patrimoniului, precum și partenerilor pentru sprijinul constant. Urmează un an plin de activități – vă invităm să ne urmăriți pentru vești bune despre activarea patrimoniului Roșiei Montane!”, au transmis reprezentanții Asociației ARA.
