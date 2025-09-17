Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor

Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în județul Alba.

Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă, fiind vorba despre trei poduri. Primul este podul de la Colibi, comuna Ohaba, amplasat pe DJ 107 care va traversa Valea Secaș. Construcția are peste 30 de metri, iar în scurt timp procedura de licitație în vederea execuției urmează să fie inițiată.

Un alt pod urmează să fie ridicat la Teleac, comuna Ciugud, peste râul Mureș, pe DJ 107, care va avea o lungime de aproape 150 de metri. Anunțul cuprinde și podul de la Gârbova, pe DJ 106 F, peste Valea Gârbovei, care se află în fază de proiectare.

,,Vom construi trei poduri pe drumurile județene din Alba. Ne continuăm misiunea de a investi masiv în proiecte de infrastructură!

Încep cu podul de la Colibi, comuna Ohaba, pentru care, în cel mai scurt timp, vom iniția procedura de licitație în vederea execuției. Podul va fi amplasat pe DJ 107 și va traversa Valea Secaș. E o construcție cu o lungime de peste 30 de metri care va respecta toate standardele de siguranță și durabilitate.

Un alt pod, aflat în fază de proiectare, urmează să fie ridicat la Teleac, comuna Ciugud, peste râul Mureș, pe DJ 107. Cu o lungime de aproape 150 de metri, va ușura extrem de mult accesul în zonă și va facilita, evident, și dezvoltarea economică pentru afacerile de aici. E o lucrare care necesită foarte mult efort logistic, însă dau asigurări că lucrările vor fi făcute la cel mai înalt nivel de calitate.

Tot în fază de proiectare este și podul de la Gârbova, pe DJ 106 F, peste Valea Gârbovei. Proiectul este foarte util, inclusiv din punct de vedere al turismului. Zona cuprinde mai multe monumente istorice, printre care „Cetatea Greavilor” construită în anul 1241 și ruinele bazilicii romanice din Gârbova, construcție din secolul al XIII-lea. DJ 106 F are punctul de plecare în DN 7, traversează localitățile Câlnic, Reciu și Gârbova și ajunge la limita cu județul Sibiu”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI