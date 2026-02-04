Curier Județean

Trei noi programe de studii în sistem dual la Universitatea din Alba Iulia: „Această inițiativă reafirmă misiunea noastră: studenți pregătiți nu doar teoretic, ci și practic”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Trei noi programe de studii în sistem dual la Universitatea din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a anunțat, marți, 3 februarie 2026, că pregătește lansarea a trei noi programe de studii în sistem dual.

Este vorba de „Tehnologia produselor alimentare”, „Robotică și automatizări industriale” (în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie) și „Management în retail” (în cadrul Facultății de Științe Economice).

Acestea sunt dezvoltate pentru a crea un echilibru perfect între cunoștințele teoretice și abilitățile practice cerute de piața muncii, după cum au precizat reprezentanții univesrității albaiuliene.

„Această inițiativă reafirmă misiunea noastră: studenți pregătiți nu doar teoretic, ci și practic, gata pentru o carieră de succes imediat după absolvire. Întărim constant parteneriatele cu mediul de business pentru ca viitorii noștri studenți să aibă acces la cele mai bune resurse și oportunități de angajare”, au transmis reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) există din anul universitar 2025-2026 o specializare în premieră în România. Este vorba de Logistică Operațională DUAL.

De asemenea, din anul universitar 2025-2026, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia există și un alt program de studii nou, Electronică Aplicată DUAL, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie.

