Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții

Autoritățile publice ale municipiului Blaj, au demarat în urmă cu câțiva ani un amplu proces prin care urmăresc eficientizare energetică a tuturor locuințelor colective construite înainte de anul 1989, apelând la toate sursele de finanțare disponibile. Printre acestea se numără și Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, în cadrul căruia a fost semnat recent al doilea contract de eficientizare energetică pentru clădiri rezidențiale. Este vorba despre trei blocuri cu 110 apartamente. Astfel, numărul apartamentelor care beneficiază de sprijin financiar european nerambursabil din PR Centru ajunge la 218.

Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 2”, este finanțat în cadrul în cadrul Priorității 3 „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 „Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, din cadrul PR Centru. Valoarea totală a proiectului este de 12.481.573,75 lei, iar valoarea finanțării europene nerambursabile, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 9.887.175,08 lei. Termenul de finalizare a proiectului este luna februarie 2028.

„Semnarea acestui contract reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte derulate de administrația locală din Blaj în domeniul eficienței energetice. Până în prezent, din cele șase loturi de blocuri pentru care am depus proiecte, au fost semnate contractele pentru două, iar în perioada următoare sunt convins că vom finaliza și semnarea contractelor pentru celelalte patru loturi. Alături de blocurile de locuințe deja eficientizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aceste investiții ne vor permite ca, în viitor, aproximativ 80% din blocurile rezidențiale vechi din municipiul Blaj să fie reabilitate energetic. Este un obiectiv important pentru administrația locală, deoarece eficiența energetică înseamnă costuri mai mici pentru locatari, un confort sporit și o calitate mai bună a vieții pentru comunitatea noastră”, a declarat domnul Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj.

Cele trei blocuri, două pe strada Gheorghe Barițiu și unul pe strada Câmpul Libertății, incluse în proiect se confruntă cu probleme semnificative legate de pierderile de energie. Aceste blocuri nu dispun de sisteme de izolație corespunzătoare sau sunt echipate cu soluții energetice depășite, ceea ce conduce la costuri ridicate pentru locatari și la un nivel scăzut de confort. Investiția este inclusă în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Blaj 2021-2027, iar inițiativa de reabilitare termică este menită să reducă emisiile de dioxid de carbon, să optimizeze consumul de energie și să crească gradul de confort pentru locuitori.

„Clădirile construite înainte de 1990, au un consum foarte mare de energie primară destinată încălzirii. Dintre toate măsurile care se pot lua pentru a reduce acest consum și costurile aferente, izolarea termică a pereților și tâmplăriei este cea mai costisitoare. Pentru a sprijini proprietarii imobilelor, fie că sunt rezidențiale, fie că sunt clădiri publice, să facă lucrările de eficientizare energetică, pentru creșterea confortului și pentru reducerea facturilor la energie, Programul «Regiunea Centru» 2021 – 2027 vine cu o alocare de aproape 585 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile. Municipiul Blaj are, ca toate orașele din țară, un număr important de asemenea clădiri și, deci, o nevoie acută de finanțare.

Vorbind despre finanțare și locuire, pentru că există cerere mare de locuințe ieftine, mai ales din partea tinerilor și a persoanelor din grupuri dezavantajate, recent Comisia Europeană a aprobat modificarea PR Centru prin introducerea unei noi priorități de investiții, Prioritatea 11: «O regiune cu locuințe sociale accesibile și durabile», care aduce un plus de 25 de milioane de lei, alocate dezvoltării fondului locativ din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Lucrările propuse vizează consolidarea elementelor structurale fisurate sau deteriorate prin refacerea zidăriei degradate, șarpantele existente vor fi demontate, consolidate, iar învelitorile din țiglă vor fi înlocuite cu învelitori cu proprietăți termoizolante superioare. Se vor repara și proteja parapetele și plăcile balcoanelor, se vor monta glafuri de protecție pentru dirijarea apelor pluviale și se vor reface copertinele și trotuarele de protecție perimetrale. De asemenea, tâmplăria veche din lemn și PVC va fi înlocuită cu una termoizolantă performantă, iar balcoanele deschise vor fi închise și izolate termic. Se propune refacerea și înlocuirea instalațiilor electrice deteriorate sau defecte pe casa scării, înlocuirea sistemului de iluminat aferent caselor de scară cu corpuri de iluminat cu lămpi economice sau tuburi cu LED, montarea unui sistem de încălzire alternativ cu pompă de căldură aer-aer, montat în fiecare apartament și conectat la sistemul de panouri fotovoltaice. Pe partea de eficiență energetică, se propune instalarea unor sisteme fotovoltaice individuale pentru apartamente, asigurând o parte semnificativă din necesarul de energie din surse regenerabile.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt ocupanții celor 110 gospodării din blocurile Câmpul Libertății G2 (80 gospodării), Gheorghe Barițiu 1 (15 gospodării) și Gheorghe Barițiu 2 (15 gospodării).

La finalizarea proiectului, consumul anual de energie primară va scădea de la 1.403,3 kwh/mp/an la 248,9 kwh/mp/an. De asemenea, vor scădea și volumul gazelor cu efect se seră emise în atmosferă, de la 269,82 kgCo2/mp/an la 44,68 kgCo2/mp/an și consumul de anual specific de energie finală pentru încălzire de la 887,73 kwh/an la 59,11 kwh/an, se arată într-un comunicat de presă transmis de ADR Centru.

