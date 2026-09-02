Transport gratuit pentru elevi în anul școlar 2026-2027 și în perioada examenelor naționale: Ce sume se decontează
Transport gratuit pentru elevi în anul școlar 2026-2027 și în perioada examenelor naționale: Ce sume se decontează
Elevii din România, din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază și în anul școlar 2026–2027 de facilități pentru deplasarea la școală, inclusiv gratuitate la transportul public local, metropolitan și județean, la metrou și la transportul feroviar.
Gratuitatea se acordă elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, iar în cazul transportului feroviar se aplică pentru călătoriile interne, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Regimul este prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, modificată prin Legea nr. 12/2026, precum și de normele privind acordarea facilităților de transport.
Elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și pentru care există servicii publice de transport rutier prin curse regulate beneficiază de gratuitate pe traseul dintre domiciliu și unitatea de învățământ, în condițiile prevăzute de legislație. Facilitatea vizează transportul public local, metropolitan și județean, precum și transportul rutier interjudețean, după caz.
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Pentru elevii care nu pot beneficia de un serviciu public de transport prin curse regulate, legislația prevede acordarea unei sume forfetare lunare pentru cheltuielile de transport.
O modificare importantă intrată în vigoare în 2026 este că valoarea acestei sume se stabilește anual, cu avizul conform al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de prevederile legale.
Prin urmare, pentru anul școlar 2026–2027, valoarea efectivă depinde de hotărârile adoptate la nivel județean potrivit noului mecanism legal.
Elevii cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care învață și localitatea de domiciliu. Legea prevede decontarea a patru călătorii dus-întors pe lună, precum și a unei călătorii dus-întors în perioada fiecărei sărbători legale, pe baza documentelor de transport.
Ce sume se decontează
În cazul elevilor care folosesc un serviciu public de transport pentru care este prevăzută gratuitatea, cheltuielile aferente facilității sunt decontate operatorilor de transport din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației și Cercetării. Elevul nu achită contravaloarea transportului în limita facilității acordate.
Pentru elevii care nu au acces la curse regulate de transport public, se acordă suma forfetară lunară prevăzută de cadrul legal. Legea nr. 12/2026 a schimbat mecanismul anterior, astfel încât cuantumul este stabilit anual la nivel județean, în funcție de distanță și de criteriile prevăzute de legislație.
Este important de menționat că vechea formulă de 60 de lei pentru primii 3 kilometri, plus 6 lei pentru fiecare kilometru suplimentar, introdusă prin OUG nr. 159/2022, nu trebuie folosită ca valoare automată pentru anul școlar 2026–2027. Cadrul legal a fost modificat ulterior, iar cuantumul se stabilește anual prin mecanismul prevăzut de noua legislație.
Reduceri pentru elevi la biletele de tren
În cazul transportului feroviar, facilitatea pentru elevi este mai avantajoasă decât o simplă reducere: elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de bilete gratuite pentru călătoriile interne, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Gratuitatea include și tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare.
Elevii pot beneficia și de abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii, la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri. Pentru călătoriile la o clasă superioară sau pentru utilizarea vagoanelor de dormit și cușetă, diferențele tarifare și tarifele aferente acestor servicii sunt suportate de elev.
Pentru emiterea documentelor de călătorie sunt necesare, în funcție de situație, carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs ori adeverința școlară în forma prevăzută de legislație. CFR Călători permite emiterea biletelor și abonamentelor la casele de bilete, iar pentru anumite servicii și online, pe baza ID-ului de elev validat.
Pentru anul școlar 2026–2027, elevii trebuie să urmărească actualizarea documentelor și a ID-urilor aferente noului an școlar înainte de emiterea titlurilor de călătorie.
Ce elevi beneficiază de abonament gratuit la metrou
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de abonament lunar gratuit la metroul din București. Metrorex afișează în prezent tariful de 0 lei pentru abonamentul lunar nominal destinat elevilor.
Potrivit normelor privind facilitățile de transport, gratuitatea la metrou este acordată elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat. Ministerul Educației a precizat că și elevii care locuiesc și/sau învață în județul Ilfov beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul.
Astfel, în anul școlar 2026–2027, principalele facilități de transport pentru elevi rămân gratuitatea la transportul public rutier, feroviar și cu metroul, precum și sprijinul financiar pentru elevii navetiști care nu au la dispoziție servicii publice de transport. Pentru sumele forfetare, însă, trebuie urmărite hotărârile consiliilor județene, întrucât mecanismul de stabilire a cuantumului a fost modificat în 2026.
Transport gratuit și în perioada examenelor naționale
Începând din anul școlar 2026–2027, elevii navetiști beneficiază de transport gratuit nu doar pe durata cursurilor școlare, ci și atunci când trebuie să se deplaseze pentru susținerea examenelor naționale. Pentru elevii de nivel primar și gimnazial care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, facilitatea acoperă și deplasările pentru evaluările naționale.
În cazul elevilor de liceu școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, transportul dus-întors este asigurat și pentru susținerea probelor fără taxă din cadrul examenului național de bacalaureat.
Pentru elevii care nu beneficiază de servicii publice de transport și primesc în schimb o sumă forfetară, aceasta se acordă, de asemenea, pe durata cursurilor, precum și pentru participarea la evaluările naționale și la probele fără taxă ale examenului de bacalaureat.
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