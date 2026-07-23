Traian Băsescu: Domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru
Traian Băsescu: Domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru
Fostul președinte Traian Băsescu susține că ieșirea din actuala criză politică este prevăzută de Constituție și îi cere președintelui Nicușor Dan să facă fără întârziere a doua desemnare pentru funcția de prim-ministru.
”Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi”, a declarat Băsescu, precizând că solicitarea şefului statului ca partidele să-i prezinte o majoritate înaintea unei noi desemnări este în afara Constituţiei.
Traian Băsescu consideră că se poate ieşi din actuala criză politică respectând Constituţia: „Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate”.
„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care creează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlament”, a mai arătat fostul preşedinte.
Traian Băsescu apreciază că „este mai sănătos să-ţi asumi o soluţie dată de Constituţie, decât una de genul celor asumate de domnul preşedinte: să ceară partidelor să-i dea o nominalizare care sigur face cvorumul de trecere în Parlament, adică 233 de voturi”.
„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament, în rest, politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»… Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică. Dânsul a declarat că şi la Tomac şi la Veştea era convins că au 233 de voturi pe ceea ce vorbise cu unul sau altul dintre politicieni. Dânsul are o solicitare ridicolă, să i se garanteze că cineva are 233 de voturi. Garanţia nu poate fi obţinută decât după ce Parlamentul votează”, a declarat fostul preşedinte.
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